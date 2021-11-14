日本疫情仍處低檔　北海道與東京新增病例略增

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旭川市今天確認發生新的群聚感染，一處老人之家至今有3名員工及5名高齡者共8人染疫。
北海道從11月開始解除對餐飲店人數限制及卡拉OK自肅（自我克制）等，正式恢復經濟活動，但北海道政府仍持續呼籲，民眾應徹底做好在交談時佩戴口罩、聚餐時間盡可能縮短等防疫措施。
北海道入秋以來疫情水準持續維持低檔，單日新增大多在14例以下；不過，11月12日單日新增22例確診病例，時隔約一個月單日新增再度逾20例。
日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增24例確診病例，雖然較上週六減少5例，且連續28天單日低於50例；不過，截至今天為止的7天單日平均新增24.4例，是前一週平均數字約120.2%，呈現略為增加趨勢。
日本政府已開始備戰入冬後可能來襲的「第6波」疫情，傳染病學專家、醫師古瀨祐氣使用數理模型並設定一定條件進行模擬得知，染疫患者數有可能在一個月後開始增加、兩個月後快速增加。
不過，古瀨說，如果能減少人際接觸的話，有可能延後第6波疫情侵襲時間。
他說，根據過去經驗，冬天是呼吸道傳染病容易擴散的季節；再加上年關將近，有可能因為舉辦尾牙或是人潮移動更加頻繁，讓疫情再度擴大。
古瀨說，另一方面，多數民眾對日常佩戴口罩已習以為常，也會減少參加飲酒會、工作會議改採線上舉行等，如果這樣的防疫作為能持續下去，即使避免不了第6波疫情，至少規模也不會太大，降低對醫療量能造成壓迫的可能。
名古屋工業大學教授平田晃正讓人工智慧（AI）學習截至目前為止的疫情資料，然後模擬東京都接下來的疫情狀況。
平田說，根據不同設定，AI預測的疫情高峰都出現在2022年1月上旬；考量到潛伏期的話，可能是在耶誕節到新年假期時，透過人群出遊及返鄉等群聚時擴散。
平田認為，如果隨著12月陸續開打第3劑疫苗，染疫人數可能會在比較早的階段就轉為減少趨勢，並減少重症患者數。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1101113