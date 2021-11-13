Jaguar Land Rover瑋信台北旗艦展示暨服務中心正式開幕

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全新落成的士林旗艦展示暨服務中心為台北市首座依循英國原廠最新世代旗艦型據點，結合完善的保修服務，為大台北地區 Jaguar 與 Land Rover 車主提供更高規格的用車體驗，持續為台灣豪華進口品牌市場帶來最具英倫品味的尊榮禮遇。
全新落成的瑋信台北旗艦展示暨服務中心，總樓地板面積逾 2100 坪，採地上三層配置。1 樓展間規劃Jaguar 與 Land Rover 雙品牌合計18部新車與認證中古車展示區域，打造寬敞舒適的賞車空間，3 樓全區規劃為保養維修區，共規劃 13 個維修工位並設立專業車輛美容及鍍膜專區，提供車主回廠快速且專業的車輛保養服務，而針對車輛鈑件維修，台灣瑋信原位於台北市濱江街服務廠，升級成為專業鈑噴維修中心，為大台北車主提供全方位的售後服務體驗。日益發展的全電化變革，廠區內也設有 AC 與DC 規格充電樁，為 Jaguar Land Rover 車主提供便利的充電選擇。
除了齊全的硬體規劃之外，台灣瑋信汽車技師團隊也具備包含 Jaguar Land Rover 英國原廠專業技師認證、EVAP 電動車專業技師認證，及英國原廠最高等級 L4 技師認證及 L3 級鈑金維修技師，提供車主更安心的回廠保養服務。車主等待愛車保養的同時，客休區也同步引進智能服務方塊，翻轉手邊的智能服務方塊，可提供維修進度回報、叫車、點餐、清潔整理等更為貼心的即時服務。
來自新加坡的 Wearnes Automotive 集團，成立於 1906 年，為亞洲首屈一指之豪華頂級汽車零售集團。與 Jaguar Land Rover 的淵源可追溯至 1970 年，經銷 Jaguar 與 Land Rover 品牌已超過半世紀的時間。2018 年台灣瑋信汽車正式加入 Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎經銷陣容，先後於台北市與新竹市拓展服務據點，對台灣市場持續耕耘。2020 年 Jaguar 與 Land Rover 雙品牌全年在台銷售創新高，年成長率高達 37％ 以上，2021 年即使面對全球疫情與晶片短缺，在台銷售亦持續成長。瑋信汽車看好台灣市場，將持續攜手 Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎，長期合作紮實根基，結合 Jaguar Land Rover 全球一致的 Customer First 客戶優先準則與瑋信汽車專屬客製化體驗，持續為台灣消費者帶來獨一無二的品牌體驗。