牛奶、麻辣雙鍋王是誰？網推「2家」吃超爽：一定要吃過
火鍋口味眾多，每種湯底都有其擁護者，可因為配料及成分的不同，相同的口味在不同店家的表現卻完全不一樣。就有名網友詢問了製作麻辣鍋與牛奶鍋最厲害的店家，老饕們見此文紛紛提供自己的口袋名單，而橋頭火鍋和肉老大獲得最多人推舉。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 19:30:28
原PO於PTT上發文，說明近期要安排公司聚餐，老闆希望能同時吃到美味的牛奶鍋與麻辣鍋，故上網搜尋許多資料，分別找到了牛奶鍋厲害的加分，和麻辣鍋底很讚的問鼎，但沒有兩者皆強的店家「不知道還有沒有更合適的選擇？」
整理了各位饕客的推薦，橋頭火鍋與肉老大是其中最多人提起並兩種湯底都得A+的店「橋頭火鍋，麻辣牛奶都很推」、「橋頭的麻辣跟牛奶鍋都不錯喔」、「肉老大牛奶鍋和麻辣鍋都好吃，特別是麻辣鍋的果凍鴨血必點」、「肉老大，兩種湯底都好吃」、「肉老大的牛奶鍋更好吃，涮肉都有奶香」。
其他網友則建議原PO可選擇單種口味最強的店，麻辣鍋推薦「麻辣鍋我覺得好食多的不錯」 、「三重囍麻辣」、「問鼎麻辣鍋好吃」，牛奶鍋則是「加分牛奶鍋真的蠻厲害的，愛牛奶鍋會瘋掉」、「喜歡築間牛奶鍋」、「牛奶鍋我推鍋媽媽」。 （編輯：李惠婷）