2男神合體挑戰犯罪懸疑電影 張孝全曝對陳昊森真實看法
演技實力派男神張孝全、陳昊森所主演的全新犯罪懸疑電影《操作》於昨（12）日正式開鏡，該片是張孝全繼戲劇《誰是被害者》後再度挑戰犯罪懸疑題材，張孝全表示：「第一次看完劇本後就非常喜歡，對角色也有很多想法，期許自己可以一一達成。」而首次嘗試犯罪懸疑類型電影的陳昊森也做足功課：「當初看到這角色覺得很想挑戰看看，這次花了很多時間在琢磨角色，也很享受開拍前和導演及編劇不停討論的過程。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-13 22:00:00
這是張孝全、陳昊森首度攜手合作，將有大量的對手戲的兩人透過讀本培養默契，張孝全表示對陳昊森印象深刻：「之前都是透過螢光幕看到陳昊森，接觸後感覺他是一個很健談的人，他對角色、故事有很多想法與理解。希望能夠為彼此的角色相互激盪出好的呈現，互相幫助完成這部作品。」陳昊森則是透露未開拍便感受到張孝全的溫暖：「之前還不認識孝全哥，接觸之後發現他是一個對生活很有觀察很細心的演員，也會提出很多很專業的想法，一下子就拉近了彼此的距離，也一起討論出很多表演上的細節，覺得自己很幸運，能有這麼棒的前輩帶領，也期待透過這次合作培養出更多的火花。」
《操作》是新銳導演陳奕甫的電影處女作，他興奮表示：「就像練很久的樂團，終於要上台表演！」而首部電影作品就邀請到兩位實力派男神出演，更是讓導演期待不已，「孝全和昊森都是非常棒的演員，非常期待跟他們一起合作。」並透露這次的電影角色都是他們過往較少詮釋的類型，期望兩人碰撞出精彩的火花。