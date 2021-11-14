致力解決汙染　印度兄弟獲國際兒童和平獎

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頒獎單位荷蘭非政府組織兒童權利基金會（KidsRights Foundation）自2005年開始頒發這個獎項。它稱許兩兄弟的「勇氣以及致力解決家鄉城市汙染的決心」。由於上空經常籠罩有毒煙霧，部分是由於焚燒垃圾所致，印度首都新德里最近名列全球空氣汙染嚴嚴重城市。
新德里當局今天宣布各級學校關閉一週，並稱為保護居民免受有毒煙霧危害，他們將會考量「汙染封城」措施。
這項獎項的先前得主包括瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）以及諾貝爾和平獎得主同時也是巴基斯坦教育運動家馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）。
維翰接受法新社遠距專訪，被詢及想要對出席格拉斯哥（Glasgow）聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）氣候峰會的世界領袖說些什麼時，他回答稱：「我們的訊息會是，你們必須採取行動，世界各地有那麼多孩子正在採取行動。」
維翰又說：「另一個訊息會是：別妨礙我們。」
納夫補充說：「昭告所有年輕人，千萬不要畏懼氣候變遷，你們只需按部就班，當你身體力行，就會驚訝發現一個人實際能創造的改變有多麼大。」
與馬拉拉一同於2014年獲頒諾貝爾和平獎的印度兒童權利運動家沙提雅提（Kailash Satyarthi），今天在海牙舉行的頒獎典禮上，把今年殊榮頒給阿加渥兄弟。
這對兄弟表示，在德里長大，影響到有氣喘毛病維翰的健康，限制兩人在戶外玩耍以及親近所熱愛大自然的機會。
新德里郊外加濟布爾垃圾掩埋場（Ghazipur Landfill）2017年崩塌，造成2人喪生並導致汙染劇增，激發出兩兄弟「進一步環保」（One Step Greener）靈感。
德里的空氣汙染，約1/3是垃圾掩埋場焚燒廢棄物造成的。
兩兄弟開始在家中分類堆放可回收利用垃圾，直到祖父警告他們，不把回收廢棄物運走，就要把兩兄弟趕出去。
但回收業者表示，數量太少他們不會前來回收。兩兄弟就利用鄰近地區WhatsApp社群，收集到足夠數量讓業者願意前來回收。
當初於2018年剛開始時，只有15個家庭加入，如今有1500個家戶參與，加上許多辦公室和學校。
維翰表示：「說教是一回事，但實際提供解決方案又是另一回事，那正是我們試圖在做的事。」
這項倡議在德里和周邊城市運作，且計劃擴展至加爾各答（Kolkata），同時也引發國際興趣。
納夫表示：「我們的主要目標是持續最大化和擴展我們的各種努力。」
他們也透過社群媒體以及英語和印度語課程，教導印度人如何回收，估計約5萬年輕人受益。
兩兄弟表示，獲得此獎是驚人殊榮，希望能鼓舞其他人。得獎除了獲得獎學金外，也讓他們的計畫進帳10萬歐元（約新台幣318萬元）。 （譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1101114