對抗氣候變遷COP26達成全球協議　各界反應不一

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過中國和印度堅持，最終協議文本有關化石燃料的措辭必須淡化。
而今天的協議並沒有達到科學家稱足以遏制危險暖化的標準。對此，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這個世界依舊處於「災難」邊緣。
他透過聲明對蘇格蘭格拉斯哥舉行峰會進展表達樂見之意，但他也強調，「我們脆弱的星球正命懸一線」，峰會進展「依舊不足」。
他補充說道：「我們仍在敲氣候災難的大門。」
瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）今天同樣表示，這場峰會除了「空話」外毫無成果。
這位「週五為未來而戰」（Fridays for Future）運動先驅在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「真正的工作在這些殿堂外持續進行。我們永不言棄。」
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天對COP26達成的協議表達歡迎，稱這意味著2015年巴黎氣候協定的條款仍可達成。
歐盟執委會聲明指出：「COP26完成了巴黎氣候協定規則手冊，也讓巴黎協議目標能繼續保持下去。」
英國首相強生（Boris Johnson）稱COP26氣候變遷峰會達成的協議「向前邁進一大步」，不過也警告「還有很多工作要做」。
強生表示：「接下來幾年還有很多工作要做；但今天的協議是向前邁進一大步，且至關重要的是，我們達成了史上第一個逐步減少煤炭使用的國際協議，以及將全球暖化限制在攝氏1.5度的路線圖。」
據路透社報導，強生表示：「我希望未來回顧格拉斯哥COP26時，看到的會是此為終結氣候變遷的開端，而我將繼續為了實現這個目標不懈地努力。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101114