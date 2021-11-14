中國挑戰印太區域秩序　學者：台海緊張情勢升溫

中華民國當代日本研究學會從昨日起在國立臺灣師範大學舉行為期兩天的「全球疫情下的日本與印太：學術理論與政策實務兼顧的日本研究」學術研討會。與會學者指出，中國不斷挑戰印太區域秩序，導致台海緊張情勢升溫。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-14 12:37:36｜2021-11-14 12:55:12
「全球疫情下的日本與印太：學術理論與政策實務兼顧的日本研究」邀請包括外交部政務次長田中光、公益財團法人日本台灣交流協會新聞文化部部長村嶋郁代、中華民國當代日本研究學會會長郭育仁教授、第一副會長陳文甲教授、祕書長王宏仁教授、國立臺灣師範大學東亞學系主任林賢參教授、日本青山學院大學國際政治經濟學院菊池努教授等學者專家與會。
郭育仁指出，中國持續實施將南海「內海化」、增強在印度洋的軍事存在，以及日益頻繁的在台灣海峽和東海進行海空軍武力示威等措施，不但嚴重威脅到台灣國防安全以及壓縮日本防衛的戰略空間，也對「自由開放印太」構想造成衝擊。
林賢參則認為，崛起的中共挾其強大的經濟力為後盾，企圖以經濟為手段獲取地緣政治或戰略意義。日本建構經濟安全戰略也受到與中共相關聯的戰略性產業供應鏈陷入斷鏈危機，日本也將與具民主價值觀國家間建構雙邊或多邊合作機制，列為其經濟安全戰略的依據，共同因應可能來自中共或全球性疫情所造成的經濟安全威脅。
日本青山學院大學國際政治經濟學院教授菊池努在主題演講中指出，日本的印太構想主要有三個重要主軸，除希望美國持續參與外，日本也要向西南移動以尋找新的路線，另也要與中國交往，控制緊張情勢。
菊池努認為，中國單邊獨斷且強制的行徑，已對印太區域造成挑戰，特別對海洋區域與基礎設施項目，均違反國際規則與規範，並挑戰國際現況。尤其，南海情勢也因領域疆界、海洋利益與航行自由等因素加劇衝突局勢，東海的軍事威脅也與日俱增。