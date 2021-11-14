永續準則統一！專家提4大因應策略　並籲企業提早布署

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對此，KPMG安侯建業審計部營運長陳俊光認為，這對全球永續揭露標準是一個重大分水嶺，ISSB制定兼具全球一致性與透明的永續揭露標準，有助於強化全球資本市場，不僅可協助投資人與企業領袖做出更好的決策，並重新聚焦資源於創造長期的價值。
KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興則指出，現今永續資訊揭露有許多自願性的報告架構，但對投資機構、企業、政府監管機構而言，資訊複雜也相對分散。ISSB的設立顯示全球金融市場對建立永續共通標準以及語言的重視，在國際證券管理機構組織（IOSCO）、國際會計準則理事會 (IASB)的推動下，ISSB的永續準則也將與IFRS會計準則相容，這將大幅提升ESG資訊揭露的品質、提高可信度並且帶動產業發展。安侯也將持續協助台灣企業銜接國際準則展現企業影響力，進一步導入ESG治理策略與完整的風險管理行動方案，以回應市場需求。
ISSB也將發展特定主題與產業揭露標準，提供多元的產業指引。根據近期發布的準則原型，治理、策略、風險管理、指標與目標為必要揭露項目，林泉興也提出4大重點，以利企業提早布署。
首先，在嚴謹的企業永續治理流程部分，林泉興認為永續治理組織已被視為必備，相關單位必須更清楚制定企業的治理流程、控制與監管風險與機會。
在可落地的ESG永續策略與韌性評估方面，他強調策略不能再是紙上談兵，必須合理的說明對商業模式、發展策略、短中長期對現金流的影響以及因應方案，甚至包含量化與質化的價值鏈調查、風險與機會的權衡與正負面影響、財務決策如投資或資金規劃等。
在於完整的風險管理部分，包含完整的風險辨識、評估、管理、減輕風險流程，並包含風險評估工具使用、參數的揭露。在可檢驗的產業指標與目標：更注重指標與目標，須進一步納入跨產業與相關產業指標；企業如已完整回應SASB 產業指標、應用CDSB架構、氣候相關財務資訊揭露架構 （TCFD），則較容易銜接ISSB標準。