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永續準則統一！專家提4大因應策略　並籲企業提早布署

▲永續準則統一，專家提醒企業提早布署，並提供4大因應對策。（示意圖／資料照，記者黃守作攝）
▲永續準則統一，專家提醒企業提早布署，並提供4大因應對策。（示意圖／資料照，記者黃守作攝）

記者顏真真/台北報導

2021-11-14 12:57:15

聯合國氣候峰會COP26召開期間，全球資本市場關注的國際財務報導準則基金會（IFRS）宣布成立國際永續準則理事會ISSB （International Sustainability Standard Board），為全球金融市場制定ESG資訊揭露標準。專家認為ISSB制定兼具全球一致性與透明的永續揭露標準，有助於強化全球資本市場，不僅可協助投資人與企業領袖做出更好的決策，並重新聚焦資源於創造長期的價值，並提出4大重點，以利企業提早布署。

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目前ISSB透過國際跨組織工作小組發布氣候與一般永續揭露財務資訊的標準原型，並將在2022年6月前整合現行3個ESG揭露架構和組織，包含氣候揭露標準委員會（CDSB）、價值報導基金會（VRF），由國際整合報導協會IIRC與永續會計準則委員會SASB合併組成)，為永續資訊揭露邁向全球統一、對接財務資訊的重要里程碑。

對此，KPMG安侯建業審計部營運長陳俊光認為，這對全球永續揭露標準是一個重大分水嶺，ISSB制定兼具全球一致性與透明的永續揭露標準，有助於強化全球資本市場，不僅可協助投資人與企業領袖做出更好的決策，並重新聚焦資源於創造長期的價值。 
 
KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興則指出，現今永續資訊揭露有許多自願性的報告架構，但對投資機構、企業、政府監管機構而言，資訊複雜也相對分散。ISSB的設立顯示全球金融市場對建立永續共通標準以及語言的重視，在國際證券管理機構組織（IOSCO）、國際會計準則理事會 (IASB)的推動下，ISSB的永續準則也將與IFRS會計準則相容，這將大幅提升ESG資訊揭露的品質、提高可信度並且帶動產業發展。安侯也將持續協助台灣企業銜接國際準則展現企業影響力，進一步導入ESG治理策略與完整的風險管理行動方案，以回應市場需求。
 
ISSB也將發展特定主題與產業揭露標準，提供多元的產業指引。根據近期發布的準則原型，治理、策略、風險管理、指標與目標為必要揭露項目，林泉興也提出4大重點，以利企業提早布署。

首先，在嚴謹的企業永續治理流程部分，林泉興認為永續治理組織已被視為必備，相關單位必須更清楚制定企業的治理流程、控制與監管風險與機會。
在可落地的ESG永續策略與韌性評估方面，他強調策略不能再是紙上談兵，必須合理的說明對商業模式、發展策略、短中長期對現金流的影響以及因應方案，甚至包含量化與質化的價值鏈調查、風險與機會的權衡與正負面影響、財務決策如投資或資金規劃等。

在於完整的風險管理部分，包含完整的風險辨識、評估、管理、減輕風險流程，並包含風險評估工具使用、參數的揭露。在可檢驗的產業指標與目標：更注重指標與目標，須進一步納入跨產業與相關產業指標；企業如已完整回應SASB 產業指標、應用CDSB架構、氣候相關財務資訊揭露架構 （TCFD），則較容易銜接ISSB標準。

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