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江西高官涉虛擬幣挖礦被雙開　官方嚴查國有機構

▲江西省政協前副主席肖毅。（圖／翻攝微博）
▲江西省政協前副主席肖毅。（圖／翻攝微博）

中央社

2021-11-14 16:24:20

（中央社台北14日電）中共中紀委公告落馬的江西省政協前副主席肖毅被「雙開」，並指他支持不符國家政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動。國家發改委近日也要求各地嚴查涉挖礦的國有單位機構。

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中國中央紀委國家監委網站13日公告，指2020年被調查的肖毅嚴重違法違紀，被開除中共黨籍和公職。在中紀委公布的罪狀中，罕見提到肖毅涉及「挖礦」。香港星島日報報導稱，這是首度有省部級官員因涉「挖礦」被查。

公告指他「濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣『挖礦』活動，違規舉債、搞建設，造成惡劣影響」；又指他「與不法私營企業主沆瀣一氣，以權謀私利，用職務便利在職務晉升、工程承攬、項目開發等方面為他人牟利，並非法收受巨額財物。」

星島日報引述中國新媒體「幣圈的良心」稱，案件與肖毅任職撫州市委書記期間有關，他在任內推動數位經濟，但實際上都做「挖礦」生意。

文章指，肖毅曾於2017年底到德國，和慕尼黑GM基金會開會，GM是全球最大的區塊鏈技術企業之一。會談結束後，撫州高新區和GM基金會、以及福建商人林慶星創立的撫州創世紀科技有限公司簽署三方框架協議，約定分2期建設項目，總投資不低於16.9億美元（約新台幣470億元），並共安裝50萬台伺服器投入營運。

但之後合作出現糾紛，德國企業訴訟屢戰屢敗，最終透過外交管道上報，中共中紀委徹查後，肖毅落馬，而林慶星也被拘。

文章還引述知情人士稱，肖毅任內收賄超過8000枚比特幣，若按近期市值，相當於人民幣22億元（約新台幣96億元）。

中國今年開始整治虛擬貨幣「挖礦」，指相關活動高耗能，且潛藏金融風險。此前中國是虛擬貨幣的「挖礦」重鎮，全球曾有7成的「挖礦」在中國進行。

今年初開始，內蒙古、青海和四川等地陸續整頓「挖礦」，停止供電。中國人民銀行（央行）等10個部門9月也發布文件，宣示虛擬貨幣在中國違法。中國國家發展改革委員會12日則召開會議，要求各地清理整治「挖礦」，並「嚴查嚴處國有單位機構涉及的『挖礦』活動」。（編輯：沈朋達/翟思嘉）1101114

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