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童軍精神熱心公益　號召民眾捐長髮贈癌友

▲劉邦俊4年前開始留長髮，2年後剪下長髮捐助癌友。（圖／劉邦俊提供）
▲劉邦俊4年前開始留長髮，2年後剪下長髮捐助癌友。（圖／劉邦俊提供）

記者李春台/桃園報導

2021-11-14 16:25:52

為了捐出長髮製作假髮協助癌友，桃園市獵戶座童軍團的主任委員，同時也是臉書社團「我是南崁人」的創辦人劉邦俊4年前開始留起長髮，並且推動捐髮活動。今年第四年號召民眾參與捐髮活動，不到一個半月就成功募集了199人共210束的髮束，也募得製作假髮所需經費的捐款共67,620元。今（14）日上午10點在「社團法人中華民國癌病腫瘤患者扶助協會」舉辦捐贈儀式，由協會監事楊孟臻小姐代表協會收下大家的愛心捐髮與捐款。

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劉邦俊表示，此次參與活動協辦的童軍團有來自全台包括桃園、台北、雲林、嘉義以及台中等地一共11個童軍團的協辦參與。劉邦俊說，標榜日行一善的童軍大、小伙伴們，堅持連續四年號召民眾捐髮給癌扶協會，讓這些捐髮可以製作成假髮送給癌友們，協助他們渡過化療時掉髮的尷尬時期。

▲劉邦俊說，今年第四年號召民眾參與捐髮活動，不到一個半月就成功募集了199人共210束的髮束，也募得製作假髮所需經費的捐款共67,620元。（圖／劉邦俊提供）
▲劉邦俊說，今年第四年號召民眾參與捐髮活動，不到一個半月就成功募集了199人共210束的髮束，也募得製作假髮所需經費的捐款共67,620元。（圖／劉邦俊提供）
癌扶協會楊孟臻提到，受到疫情的影響，協會在今年整體的捐髮與捐款大約減少了四成左右，因此很高興今年再度看到這群童軍伙伴與民眾在疫情之下仍堅持連續第四年舉辦活動，不讓愛心中斷的精神很令人佩服，也代表癌友們表達感謝之意。


甫自銘傳大學在職碩專班研究所畢業劉邦俊去年也有捐髮，所以今年頭髮長度不足無法捐髮，但他帶來了一束兒子和學校指導老師胡欣慧教授的捐髮。活動共同主辦人張瑜文說，今年收到了一位羅浮童軍黃珮晴伙伴的捐髮，珮晴的媽媽在來信中提到珮晴本身是淋巴性白血病的病友，小時候曾經發病給家人帶來極大的震憾，因此很能體會病人的心情。這次是珮晴第三次的捐髮，很感謝童軍運動一路陪伴女兒的成長。


劉邦俊指出，來自日本的羅浮童軍小林千乃，這次活動他也號召了十位日本童軍伙伴與民眾一起捐髮，連同他自己與媽媽也都親自捐出頭髮來參與。另外，今年第二度參與捐髮活動的黃卉怡團長說，原來一頂看似不起眼的假髮竟然需要集結五、六人的捐髮才能完成，這頂假髮一定帶著許多人的祝福呢！她並表示，童軍伙伴力求日行一善能夠參與捐髮更感驕傲。

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