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意志力驚人！太平洋鐵人賽　71歲前總統馬英九再度完賽

▲前總統馬英九參加「花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」（圖／中華民國鐵人三項協會提供）
▲前總統馬英九參加「花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」（圖／中華民國鐵人三項協會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-11-15 01:39:34

花蓮太平洋鐵人三項錦標賽今於花蓮鯉魚潭進行第二天半程和半程接力賽有近千名大小鐵人參賽，地主花蓮鐵人兄妹潘子易、潘昱婷雙雙奪下男、女子總合第1；而保持每年一賽的71歲前總統馬英九首次遠赴花蓮鯉魚潭也順利挑戰完賽，博得在場許多鐵人的掌聲和稱讚，馬前總統也大讚鯉魚潭的環境並相約「明年再來！」

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花蓮太平洋鐵人三項錦標賽今第二天進行半程(游泳750公尺、自由車22.5公里、跑步10公里)和半程接力賽，今天雖然天氣陰天，但並沒有下雨，反而讓參賽者可以在涼快的環境下參賽，今天也因為有神祕嘉賓前總統馬英九參賽，現場也有湧入許多迷哥迷姐特別來一睹馬前總統的風采，讓現場變得更加熱鬧。

剛在上個月新北全運拿到男子銅牌的花蓮21歲地主選手潘子易，家裡距鯉魚潭僅半小時車程，今年暑假期間也曾到鯉魚潭集訓，只是當時疫情期間不能下水，只在附近練習過自由車、跑步，他還透露自己只曾在這裡於小時候比過接力賽，倒還是第一次來這裡參加半程賽。

21歲潘子易被排在第4組出發，賽前預估想試看看能不能追到前3組選手，最後雖然沒能完成，但最終也以1小時02分32秒完賽，比居次的16歲組冠軍藍文謙還快了3分02秒，但潘子易說：「本來預計是想跑在1小時內，但跑步時路線上上下下起伏多花了一點時間，其他都還蠻順的。」

潘子易這次在家鄉的賽事並沒有參加標準賽，他說：「因為下周就要啟程參加亞洲盃，所以這次只報半程賽，當做亞洲盃前的調整，游泳也是第一次穿防寒衣下水，試著去感覺不同的游法，跟空手游還是不太一樣。」但對於後面小鐵人的步步逼進，同樣是小鐵人出生的「潘帥」很有自信的說：「我的競爭對手只有前面的！」

潘子易的18歲妹妹潘昱婷到終點後表情嚴肅且右膝滲血，她說：「因為在自由車過半上橋時我走錯路，急著要回頭時跟其他跟著的選手相撞發生意外，不然，前半段我個人覺得還不錯，但撞車後包括騎車和跑步就都受到影響。」但潘昱婷最終以1小時17分57秒完賽，仍是所有女子半程選手的最快成績。

已經連續幾年參加宜蘭梅花湖鐵人三項賽的前總統馬英九，今年因為疫情宜蘭賽事取消，馬英九改為參加首度在鯉魚潭舉行的賽事，馬英九今在一群隨扈簇擁下，慢慢完成游泳、自由車和跑步共28.25公里的挑戰，馬英九不僅神情愉悅，在騎車和跑步時都還能微笑跟著幫他加油的人熱情回應。

雖然受到疫情影響，馬前總統的平常運動量明顯減少，但他非常重視這場比賽，賽前也認真努力備戰，最終順利以2小時38分08秒完賽，馬前總統非常讚賞鯉魚潭的比賽環境，他說：「這是我第一次來這裡比賽，水溫比我預期的要好，游起來非常舒服，自由車雖有上坡，但平常都有在騎車沒有問題，鯉魚潭是一個非常好的鐵人三項的比賽場地，明年我還會再來！」

今天參加半程賽的選手中又以來自台中特殊教育學校的18歲視障小將陳嘉峰，他在5個月大時，顱內出血開刀，留下嚴重後遺症，脖子癱軟抬不起來，加上出血部位是枕葉，雙眼視力只剩0.01，要緊貼著才能看得見東西(視力0.01)，但陳嘉峰在7歲就開始學游泳，慢慢接觸跑步和自由車後，在教練陳紹璋的協助下在10歲完成生涯第一場鐵人賽。

陳嘉峰今在陳媽陪伴下參賽，陳媽胸前還別著「視障陪跑員」的標識下，只協助嘉峰出入自由車轉換區，其他全程都讓嘉峰自己一人完賽，雖然游泳因為多重障礙沒辦法游的一直線，自由車也只能看到前面5、6公尺，但陳嘉峰最後都成功克服完賽。

教練陳紹璋大讚陳嘉峰的表現說：「我訓練他也有11年時間，一開始真的超辛苦，但他比一般人更有毅力，反而是他時常受傷時，我們大人反而會覺得他有需要這樣嗎？但嘉峰受傷時只回，『怕比賽不能完賽』。」陳嘉峰很珍惜每一次比賽的獎牌和獎狀，連教練也不給，他說：「我都有把獎牌、獎狀都保留下來。」陳媽也充滿感恩的心說：「一開始我也會擔心，但我不能照顧他一輩子，要學會放手，透過鐵人的比賽，嘉峰的意志力變的更好，對外界的學習也更有自信。」

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