意志力驚人！太平洋鐵人賽　71歲前總統馬英九再度完賽

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剛在上個月新北全運拿到男子銅牌的花蓮21歲地主選手潘子易，家裡距鯉魚潭僅半小時車程，今年暑假期間也曾到鯉魚潭集訓，只是當時疫情期間不能下水，只在附近練習過自由車、跑步，他還透露自己只曾在這裡於小時候比過接力賽，倒還是第一次來這裡參加半程賽。
21歲潘子易被排在第4組出發，賽前預估想試看看能不能追到前3組選手，最後雖然沒能完成，但最終也以1小時02分32秒完賽，比居次的16歲組冠軍藍文謙還快了3分02秒，但潘子易說：「本來預計是想跑在1小時內，但跑步時路線上上下下起伏多花了一點時間，其他都還蠻順的。」
潘子易這次在家鄉的賽事並沒有參加標準賽，他說：「因為下周就要啟程參加亞洲盃，所以這次只報半程賽，當做亞洲盃前的調整，游泳也是第一次穿防寒衣下水，試著去感覺不同的游法，跟空手游還是不太一樣。」但對於後面小鐵人的步步逼進，同樣是小鐵人出生的「潘帥」很有自信的說：「我的競爭對手只有前面的！」
潘子易的18歲妹妹潘昱婷到終點後表情嚴肅且右膝滲血，她說：「因為在自由車過半上橋時我走錯路，急著要回頭時跟其他跟著的選手相撞發生意外，不然，前半段我個人覺得還不錯，但撞車後包括騎車和跑步就都受到影響。」但潘昱婷最終以1小時17分57秒完賽，仍是所有女子半程選手的最快成績。
已經連續幾年參加宜蘭梅花湖鐵人三項賽的前總統馬英九，今年因為疫情宜蘭賽事取消，馬英九改為參加首度在鯉魚潭舉行的賽事，馬英九今在一群隨扈簇擁下，慢慢完成游泳、自由車和跑步共28.25公里的挑戰，馬英九不僅神情愉悅，在騎車和跑步時都還能微笑跟著幫他加油的人熱情回應。
雖然受到疫情影響，馬前總統的平常運動量明顯減少，但他非常重視這場比賽，賽前也認真努力備戰，最終順利以2小時38分08秒完賽，馬前總統非常讚賞鯉魚潭的比賽環境，他說：「這是我第一次來這裡比賽，水溫比我預期的要好，游起來非常舒服，自由車雖有上坡，但平常都有在騎車沒有問題，鯉魚潭是一個非常好的鐵人三項的比賽場地，明年我還會再來！」
今天參加半程賽的選手中又以來自台中特殊教育學校的18歲視障小將陳嘉峰，他在5個月大時，顱內出血開刀，留下嚴重後遺症，脖子癱軟抬不起來，加上出血部位是枕葉，雙眼視力只剩0.01，要緊貼著才能看得見東西(視力0.01)，但陳嘉峰在7歲就開始學游泳，慢慢接觸跑步和自由車後，在教練陳紹璋的協助下在10歲完成生涯第一場鐵人賽。
陳嘉峰今在陳媽陪伴下參賽，陳媽胸前還別著「視障陪跑員」的標識下，只協助嘉峰出入自由車轉換區，其他全程都讓嘉峰自己一人完賽，雖然游泳因為多重障礙沒辦法游的一直線，自由車也只能看到前面5、6公尺，但陳嘉峰最後都成功克服完賽。
教練陳紹璋大讚陳嘉峰的表現說：「我訓練他也有11年時間，一開始真的超辛苦，但他比一般人更有毅力，反而是他時常受傷時，我們大人反而會覺得他有需要這樣嗎？但嘉峰受傷時只回，『怕比賽不能完賽』。」陳嘉峰很珍惜每一次比賽的獎牌和獎狀，連教練也不給，他說：「我都有把獎牌、獎狀都保留下來。」陳媽也充滿感恩的心說：「一開始我也會擔心，但我不能照顧他一輩子，要學會放手，透過鐵人的比賽，嘉峰的意志力變的更好，對外界的學習也更有自信。」