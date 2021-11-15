軍用悍馬回來了？！ GM Defense將以GMC Hummer EV打造電動軍用原型車！

我是廣告 請繼續往下閱讀
先回顧一下Hummer的歷史，在1970年代末，American Motors Corporation〈簡稱：AMC〉旗下的AM General部門應美軍陸軍需求，開發高機動性多用途輪式車輛〈High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle，縮寫HMMWV〉，成為美國陸軍最重要的多用途載具，並因波灣戰爭中因優異全地形性能與功能性，聲名大噪，而台灣也在波灣戰爭後，接下大批HMMWV，成為台灣陸軍的主力載具。
隨著HMMWV廣受討論，1992年已購入AM General的Renco Group決定趁勢推出民用版車款，並定名為Hummer，也因此才有了「悍馬」之中文暱稱。直到1999年GM買下了Hummer品牌使用權，成為旗下品牌之一，並也陸續推出H2、H3等車系，直到2010年，不敵市場轉變，停止該品牌發展，直到2020年才又以GMC Hummer EV身分復出。
回到軍車的部分，上面有提到GM Defense通用防務部門，在2020年接下了美國陸軍全地形運兵載具Infantry Squad Vehicle (ISV)訂單，並預計在2022年開始投產，該載具是以Chvrolet Colorado ZR2所衍生；而日前美國國防部副部長Kathleen Hicks參訪了GM技術中心，GM Defense總裁Steve duMont也藉此表達GM將投入350億美金，用以開發軍用電動車與自駕車技術，同時也預計在2022年以GMC Hummer EV為基礎，打造電動輕型偵察車 (eLRV)之原型車，這輛原型車預計將會以裸裝登場，不會有任何武裝與裝甲，主要用以展示車體、電池等機械結構能夠滿足軍規需求。
即便電動車實際成為軍用車仍有些限制，但電動車的低噪音特性，對於特殊任務需求單位仍有一定的吸引地，且一般乘用車逐年增加電力化車款比例，直至停產燃油車款之進程正在進行中，未來所有移動車輛電動化在所難免，身為汽車與國防產業龍頭的GM集團，自然而然地啟動了軍車電動化的開發計畫！