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【MotoGP戰報：瓦倫西亞站】排名早定收官站，偉大車手Rossi傳奇生涯落幕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-15 10:55:20

本站瓦倫西亞是MotoGP年度賽事最終站，Ducati車隊相當強是包辦前三名，但即使如此年度亞季軍其實於上一站就已出爐，且本站也是一代傳奇車手Rossi賽事最後一戰，所以各方重點都落在Rossi退役。

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MotoGP年度賽事來到瓦倫西亞最終站，同時也是傳奇車手Rossi的最後一站，因此於賽前也舉辦特別活動展現Roosi輝煌成績並與其道別。賽事方面排位前三名分別由Martin、Bagnaia、Miller皆為Ducati車手取得，起跑後Martin成功守住第一位置，Bagnaia則稍為掉到後方，而Mir則趁勢向上擠掉Miller來到第3。之後Martin持續霸佔第一位置，可事後方競爭卻是相當激烈，其中Rins快速的攀上並超越Mir進入競爭行列，但今年頗常摔車的Rins於賽事中又再一次轉倒，原以為可穩穩站上頒獎台的Mir後來圈速開始衰退，不僅被Miller甚至還被大幅拉開距離，Bagnaia也成功超過Martin來到第1，演變成Ducati車隊之間的競爭並包辦頒獎台。

賽前特別活動展出Rossi 9冠的戰車。
賽前特別活動展出Rossi 9冠的戰車。
本站是Rossi最後一次出戰。
本站是Rossi最後一次出戰。
Rins很快就擠近前方加入競爭，但也快就摔車退賽。
Rins很快就擠近前方加入競爭，但也快就摔車退賽。
Mir本來也頗有希望站上頒獎台，但後來圈速就不斷衰退。
Mir本來也頗有希望站上頒獎台，但後來圈速就不斷衰退。
最後演變成Ducatu的競爭。
最後演變成Ducatu的競爭。
Rossi方面賽事從第10名起跑，起初還一度上升到第8，但後來則又掉到11，不過隨著Rins退賽又回到第10，之後便一直維持在該排名，而Morbidelli也在後方護行跟著Rossi，當然後面也沒有其他車手向前逼近，賽事並沒有上演羅西分海，最終Rossi以第10名成績結束他的最後一站。

賽事結束後各車手都前來與Rossi擁抱道別，媒體、攝影機、觀眾焦點全都集中在Rossi身上，而Rossi也繞場向支持他的車迷揮手致謝。雖然最後仍無法完成200座頒獎台紀錄，但排位第10與第10名完賽，換個想法也算是彌補第10冠和十全十美。Rossi之所以冠上傳奇與偉大車手美名，除了9冠與多項優異成績，群眾魅力與廣告效益和對賽事的熱情與付出才是造就地位的原因，縱使未來紀錄會被打破，但他所帶來的魅力應該很難再有來者。最後也謝謝Rossi帶給車迷許多精彩賽事，Rossi的退役不僅象徵時代的結束與傳奇生涯的落幕，更是許多老車迷青春的逝去。

轉播日20(21)/11/14=46

謝謝你，Rossi

Rossi整場幾乎都在第10名，Morbidelli也在後方跟著護航。
Rossi整場幾乎都在第10名，Morbidelli也在後方跟著護航。
賽後Rossi向場邊人員及觀眾致謝。
賽後Rossi向場邊人員及觀眾致謝。
各車手也前來和Rossi道別。
各車手也前來和Rossi道別。
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