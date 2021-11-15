被超跑閃燈夾殺！方文琳「2動作」保命 驚：後果不敢想
台中一名宋姓男大生7日與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭百桂食品富二代車主張嫌與車上2名惡煞，持鋁棍毆打致顱內出血，惡行震驚社會，藝人方文琳感嘆：「現在的環境不安全到連按個喇叭、閃個大燈，甚至不經意的對看一眼，都會惹來橫禍，這社會到底怎麼了？」她不禁想起自己多年前被2輛超跑公路夾殺的驚魂回憶。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-15 15:02:18
路上許多駕駛常常打了燈，不管三七二十一就變換車道，方文琳的習慣是打方向燈後，還會再看後照鏡確定安全，才變換車道，有次她開在高速公路，要從中間道變換到左車道，「一打燈在後遠處有車閃大燈，在看我的右後方遠處也是另一台車閃大燈，我的感覺這兩台是超跑，可能在尬車，雖然有點小害怕，但穩住自己維持中間道，真的不到幾秒，兩台平行從我左右兩邊呼嘯而過，速度超快的。」
方文琳回憶起來仍驚魂未定：「心想當時如果他們不閃燈提醒我，也或者我不多看一眼後照鏡，硬要變換車道，依照他們速度可能會造成不敢想像的後果。」她希望大家開車時都能心平氣和，想生氣前先深呼吸，「我現在開車按喇叭、閃大燈除非必要能免則免，遇到路上有些摩托車亂騎我讓你，有打方向燈想要切入我也讓你，我也希望能碰到會讓我的開車者，當我們這樣做的時候，好的事情也會回饋自己。」