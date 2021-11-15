指揮中心：國內疫情處於低點、社區風險穩定控制中

行政院長蘇貞昌今（15）日上午8時召開擴大防疫會議，針對國內、外疫情概況、疫苗施打情形以及春節返鄉專案相關狀況等議題進行討論。
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指揮中心也提到，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為76.19%，第二劑為41.85%，劑次人口比為118.04（劑／每百人），已施打約2,763.7萬人次。此外，有關目前所規畫之春節返鄉專案，指揮中心亦將滾動調整並公告入境旅客所應遵循之檢疫措施，以及可返家續行居家檢疫之條件。
蘇貞昌則指出，有鑑於國際疫情漸有回溫，周邊國家疫情仍屬嚴峻，相關邊境管制措施仍須依目前規劃持續進行，而國內自購及受贈之疫苗皆穩定到貨且貨量充足，感謝醫護人員持續於第一線協助疫苗施打作業，目前疫苗接種人口涵蓋率也持續穩定成長，呼籲國人同胞依指揮中心規劃完成2劑疫苗施打，提升完整的保護力。
蘇貞昌表示，這是疫情爆發以來政府所面對的第3個農曆春節，請相關部會依據過去經驗針對相關管制措施及作為做好整備，例如入境旅客之防疫車隊、防疫旅館、集中檢疫所，以及後續實施追蹤管理及健康關懷措施等相關量能，請指揮中心與相關部會及地方政府妥適進行規畫配置，亦請交通部觀光局協助與防疫旅館溝通，協調業者務必配合指揮中心所公告之相關指引規範。
蘇貞昌強調，政府部門為因應明年農曆春節返鄉人潮將盡全力做好準備，也請旅宿業者及返鄉國人積極配合指揮中心相關檢疫措施，從過去2年的防疫經驗顯示，唯有政府及國人攜手合作，台灣才能在舉世滔滔的嚴峻疫情之中，持續作為全世界少數僅存的福地。
今日與會者包括行政院沈榮津副院長、李孟諺秘書長、羅秉成政務委員兼發言人、黃致達政務委員、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長、內政部陳宗彥次長、交通部陳彥伯次長、衛福部薛瑞元次長、疾管署周志浩署長、莊人祥副署長、羅一鈞副署長、交通部觀光局張錫聰局長。