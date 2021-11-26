想給自己頂級的天然營養？全在這款大自然禮物

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雀巢健康科學將現代人對大自然的渴望融入到營養品中，形塑出一款「大自然的禮物」立攝適諾沛，當鮮嫩雞肉遇上嚴選新鮮蔬果交織出綠野仙蹤田園風味，為現代人的感官開啟全新感受，帶來一場天然的極致饗宴! 立攝適諾沛把多種天然食材組合在一起，具有極高的營養價值，包含可增強體力的動物及植物優質蛋白質、多數證實對身體有益的植化素抗氧精華，還有維生素、礦物質與豐富的膳食纖維，維持全消化道機能，飲用清爽無負擔。除原本雞肉、蔓越莓、番茄、胡蘿蔔、豌豆外、本次新配方更增加牛奶蛋白、水蜜桃與四季豆，集合八大食材讓營養價值再升級!
這款大自然的禮物為頂級的天然養生飲品，好消化吸收，很適合獻給長輩快速補充營養，一罐含有多元優蛋白、9種纖維來源、優質蔬果精華，且食材均無基改、無麥麩成份，全程遵循美國GMP與雀巢高端無菌生產，品質安全穩定，並使用美國頂級工藝金鑽安心瓶包裝，是一款超越燕窩、雞精，能夠送到長輩心坎裡的好禮選擇。
近期受到熱烈討論的植化素，可提高植物保護與防禦力，抵抗紫外線、細菌及黴菌的侵害，並有特殊氣味可驅趕小動物，多數研究證實植化素有益人體健康，目前一般商業營養配方尚無法提供，立攝適諾沛獨有的天然食營養配方，完整保存了來自大自然的珍貴植化素，可給予需要營養補充者更全面的照護。
員榮醫院員生院區醫師鄭文昌指出，現在的民眾很幸運，能夠透過立攝適諾沛的天然營養配方快速補充體力，從多種天然食材喝進最好的精華，省時省力，也能夠給予身體最佳的天然照護。立攝適諾沛高規格的天然營養配方已幫助許多需灌食的病患補充營養，帶來更佳的安心呵護，深獲全台200家醫院青睞，在台銷售超過千萬瓶！
立攝適諾沛貼心守護現代人的營養均衡，民眾若覺得身體疲累、想用最好的方式快速補充體力時，就是使用諾沛的最佳時機! 天然食力、營養給力，諾沛讓現代人在追求高品質的生活時，也能輕鬆獲得最頂級、最天然的營養照護！
立攝適諾沛天然營養完整內容：https://bit.ly/3lEL0IR