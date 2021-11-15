▲ 2021 年 11 月車市優惠總整理，購車、回廠看這裡！

本次雙11活動共分為兩波段，並在PCHOME及PayEasy兩大電商平台消費指定輪胎即可享有不同折扣優惠及限量好禮，多種好康搭配任您選擇!
PChome 米其林馳加旗艦館
第一波活動：即日起至 11 月 8 日止，前往「PChome 米其林馳加旗艦館」除了可享有全館95折優惠，凡購買指定規格胎款 4 入組，即可享有88折的貼心折扣，再送MICHELIN立體刺繡鴨舌帽。第二波活動：自11月9日至 11 月 22 日止，凡購買16吋以上的輪胎可享有88折扣優惠、購買15吋胎款則可享95折優惠；前100名下單購買4入組輪胎的消費者，可獲得666 P幣，超優質好康僅在光棍節才有! 購買 2 入組輪胎或機油保養套餐，即可獲得米其林隔熱套組一份，馳加陪您暖手暖心過寒冬；另外輕型卡車輪胎 AGILIS3指定規格也可在活動期間享有88折優惠。
PayEasy 米其林馳加旗艦館
第一波活動：即日起至 11 月 8 日止，前往「PayEasy 米其林馳加旗艦館」除了可享有全館95折優惠，凡購買指定規格胎款 4 入組，即可享有88折的貼心折扣，再送MICHELIN立體刺繡鴨舌帽。第二波活動：自11月9日至 11 月 22 日止，前40名購買4入組輪胎的消費者，就可獲得價值650元哈根達斯冰淇淋券，凡購買16吋以上的輪胎即可享有88折優惠，15吋胎款則可享95折優惠；另外輕型卡車輪胎 AGILIS3指定規格也可在活動期間享有88折優惠。
台灣米其林官方網站：http://www.michelin.com.tw/
TYREPLＵS馳加汽車服務中心官網：https://tyreplus.com.tw/
TYREPLＵS馳加汽車服務中心粉絲團：https://www.facebook.com/TYREPLUSTAIWAN
PChome米其林馳加旗艦館：https://24h.pchome.com.tw/region/DXBN
PayEasy 米其林馳加旗艦館：https://shopping.payeasy.com.tw/ECatalog/cms/mainAction.do?ppcNum=190903
PGO振興券放大絕，油車電車通通有，即刻加倍奉還！這波免登記，即日起使用紙本券消費J-bubu125車系ABS車款，最高單台折抵上限$10,000元，PGO幫你把$5,000元變$15,000元(含$5000振興紙本券)，搭配現金購車以及汰舊換新方案，最高補助享有$17,300元；購買電動車Ur1車款，憑五倍券購車最高更可將$5,000元放大為 $25,000元(含$5000振興紙本券+原廠10,000元購車金＋再加碼贈價值10,000元精品豪禮)，另外搭配政府汰舊換新補助(以台北市為例)，購買PGO智慧電車最高就可省下52,000元(註一），限時優惠至12月30日止。
此外，加碼月月抽萬元現金大獎，資格限定看過來，凡於10/01~12/30購買PGO燃油車、電動車車款，並完成領牌程序，依行照發照日期為憑，登錄指定連結即可享乙次抽獎機會，月月抽出30名幸運兒，最高可獲得1萬元現金獎。
詳細官網：https://pgo.com.tw/ 或洽各大直營店／經銷門市。
MINI總代理汎德即日起至2021/12/31止，於全台MINI經銷商服務中心舉辦「MINI Care健診活動」，活動期間，MINI車主預約回廠即享底盤、煞車、燈光系統等六大項免費車輛檢查服務，選購原廠精選零件再享75折特惠，精選生活精品、加裝品同享多項禮遇，更同步推出「MINI守護升級套裝組」8折優惠，包含原廠超纖細PM 2.5冷氣濾網、風箱清潔劑、冷氣濾網座清潔劑及車內芳香劑。
MINI安心健診活動
- 享六大項免費車輛檢查服務
- MINI原廠零件優惠
- 守護升級套裝組8折優惠，功能包含：
- 過濾99.5%微粒物質，淨化空氣中過敏原、細菌等
- 深層清潔冷氣系統，讓車室維持良好循環
- 保養後自動形成保護膜，防止有害物質堆積於冷氣管道
- 精選生活精品&加裝品特惠禮遇
MINI 英國旗尾燈組、LED 迎賓照地燈、懸浮定軸輪圈中心蓋組等精選原廠加裝品特惠禮遇
立即線上預約MINI健診服務：https://sol.mini.com.tw/。
車款
十一月優惠活動
|New Ford Kuga Lv2超質型
|New Ford Focus
New Ford Focus Active
New Ford Kuga
|Ford Ranger
職人型／全能型／運動型
馬牌特別獻上三重好禮瘋狂送活動，第一重『輪輪有享，單次購買四條馬牌輪胎，即可享有最高現折1,000元的優惠』，第二重『人人有獎，於德國馬牌輪胎LINE官方帳號完成登錄，將可獲得100%中獎的LINE電子刮刮卡乙張』，第三重再『抽30萬大獎』，獎項包含最大獎市值19萬的BOSE家庭娛樂系統Lifestyle 650，熱門的iPhone 13、Dyson全新輕量吸塵器、adidas ULTRABOOST跑鞋等好禮，總獎金超過新台幣30萬！
立即參加 https://urli.ai/line/96gpv2Nu
活動店家 https://bit.ly/3joLwcv
活動資訊
- 活動期間：2021年10月15日（五）至11月15日（一）止
- 活動參與店家：德國馬牌輪胎官方網站活動公告之店家
- 活動辦法：消費者凡於活動期間內，至全台德國馬牌輪胎活動參與店家，購買4條馬牌輪胎(14吋及以上)，即可享有以下三重好禮！
單次購買安裝四條馬牌輪胎，即可依尺寸別現折抵消費，每四條14吋可整筆消費現折抵300元、每四條15-16吋可整筆消費現折抵500元、每四條17-18吋可整筆消費現折抵800元、每四條19吋(含)以上可整筆消費現折抵1,000元 (以上皆為含稅金額)
｜第二重 - 專屬好禮｜
至德國馬牌輪胎LINE官方帳號完成資料登錄，經審核後即可獲得 LINE電子刮刮卡乙張，多項專屬好禮，中獎機率100%！ 第二重獎項：
LINE POINTS點數 30點
LINE POINTS 點數 888紅包 x100名
馬牌酷黑背包(市值$1,980) x10名
馬牌風格行李箱20吋(市值$2,980) x2名
馬牌不鏽鋼運動水壺Conti款(市值$780) x50名
150周年限定款 馬牌防風傘(市值$1,080) x100名
Foodpanda $200電子禮券(市值$200) x100名
｜第三重 - 終極大獎｜
11月16日第三重抽大獎活動，最大獎市值19萬BOSE家庭娛樂系統Lifestyle 650，總獎金超過新台幣30萬！
第三重獎項：
BOSE LifeStyle 650 家庭娛樂系統 (市值$190,000) x1名
APPLE iPhone 13 Pro 128G(市值$32,900) x1名
Dyson V12 Detect Slim(市值$21,900) x1名
ULTRABOOST 21 跑鞋(市值$6,500) x3名
自10月30日起至11月30日止，限時推出「NISSAN烹派豪禮」購車優惠專案，凡入主NISSAN國產全車系及進口車款NEW JUKE，即可獲得料理神器SHARP Healsio 水波爐 (型號AX-AS6T(R)，建議售價27,900元) 乙台，再享5千元現金(或等價振興券)升級4萬配件金、高額分期0利率、舊換新5萬元優先領，國產車ALL NEW SENTRA、KICKS、X-TRAIL、TIIDA更享68無限里程延長保固等超狂烹派豪禮。
詳情請參閱NISSAN官網http://www.nissan.com.tw/。
車款
多重獻禮
Honda CR-V
Honda HR-V
五年不限里程延長保固+丙式車體險+六合一盲區智慧語音防護系統
*(丙式車體險HR-V RS不適用)
Honda FIT
0頭款0利率+五年不限里程延長保固+丙式車體險
台灣馬自達本月加碼推出「禮燦專案」，入主 MAZDA CX-5 即享「高額0利率」，再享「5年原廠保固」，再贈「免費基礎保養」， CX-5 型動旗艦版車型更加贈「限量原廠空力套件組」，包含前擾流、車身側裙及後擾流。本月購買 MAZDA3、CX-30 全車系可享「5年原廠保固」；入主 MAZDA2、MAZDA6、CX-3、CX-9 全車系即享「5年原廠保固」或「24期0利率」二選一方案。
欲了解更多新車相關訊息與規格配備，以及「禮燦專案」詳情與相關條款細節，歡迎造訪MAZDA官方網站(http://www.mazda.com.tw/)、「禮燦專案」專屬頁面(https://contact.mazda.com.tw/testdrive_arrive/Nov2021.aspx)或親臨MAZDA全國展示中心。
零利率專案
車種
年式
分期零利率內容
RX車系
All
100萬 40期
ES車系
All
100萬40期
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX、IS、ES車系
3年
|① 10%② 20%③ 30%
低月付款依頭款與折價調整
55%
|① 保留付清② 再分期③ CPO購回
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX
、IS、ES車系
3年
保證金0元起
依保證金調整(租購)
30%
|① 保留付清② 續租原車③ 再租新車
車型
車價
期數
月租金
保證金
到期購回價
LM300H(七人座)
367 萬
60
61,900
73.4 萬
20%
73.4 萬
44
76,000
90 萬
25%
90 萬
36
83,950
110 萬
30%
110 萬
LM300H(四人座)
500 萬
60
81,150
100 萬
20%
100 萬
44
99,350
125 萬
25%
125 萬
36
117,800
125 萬
25%
125 萬
|方案
|適用車款
|月租金
|年年換車(3年換開3台新車)
|SELECT+
|NX200菁英/ES200豪華/UX200菁英PLUS/RX300豪華(限首年)
|33,800
|ELITE
|RX300豪華/NX300h豪華/ES300h尊榮/ES250 F-SPORT
|41,200
|PASSION
|LC500/RC F賽道版
|167,900
|不換車(一台新車開到底)
|全車系
|請參官網https://reurl.cc/W3LmGe
車種
優惠方案
全車系
5倍券3倍奉還、高額0利率、準時定保送5年14萬公里全車延保、汰舊換新政府補助再省5萬
車種
分期內容
COROLLA ALTIS
(含HYBRID油電版 & GR Sport)
70萬36期0利率(貸款總額)
國
SIENTA
70萬36期0利率(貸款總額)
產
YARIS
60萬30期0利率(貸款總額)
車
COROLLA CROSS (含HYBRID油電版& GR Sport)
60萬30期0利率(貸款總額)
|
VIOS
40萬40期0利率(貸款總額)
RAV4 (含HYBRID油電版)
60萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV 旗艦版
60萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA SPORT
40萬30期0利率(貸款總額)
|進
口
車
C-HR
40萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS α
60萬30期0利率(貸款總額)
CAMRY汽油/HYBRID油電版
40萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV尊爵版
40萬30期0利率(貸款總額)
ALPHARD
24萬24期0利率(貸款總額)
PRADO
24萬24期0利率(貸款總額)
車種
分期專案 – 不含租賃、大口車輛 (營業車適用)
VIOS、YARIS - 「幸福小資」分期專案
頭款1萬元，首年日付50元
C-HR、COROLLA SPORT - 「潮世貸」分期專案
60萬84期，月付7,999元
營業車汰舊換新專案
SIENTA、VIOS
顧客利率 3.99%
72期全額貸
11月份限時推出「納去旅遊吧！LUXGEN 6萬大FUN送！」優惠專案：凡於11/1(一)至11/30(二)止，入主LUXGEN URX、U6 GT全車系，可享高額旅遊券3萬元 ，再享GO車金3萬元 ，購車免費再升級PM2.5健康對策濾網、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等好禮回饋。
U6 GT藍調倍適版，定價82.8萬元，本月悠遊價只要74.8萬元！而原先定價89.8萬元的旗艦科技休旅URX ADAS巡弋版，本月悠遊價只要81.8萬元；七人座SUV同級競品中始終保持國產銷售冠軍的URX七人座車型，七人旗艦型定價111.9萬元，本月悠遊價也只要103.9萬元。
除了上述優惠專案外，本月入主LUXGEN U6 GT全車系再贈原廠導航(價值1萬元) ，U6 GT藍調倍適版限量升級「倍適登避震器」，U6 GT藍調倍適版好評熱賣，限量追加200台，名額有限。
此外，隨著國內疫情趨緩，LUXGEN特別攜手風傳媒以全民自駕旅遊為主軸，於全台LUXGEN生活館舉辦『納去旅遊吧！旅遊達人講座』，邀請各界旅遊達人進行一場生活風格提案，搭配本月入主優惠旅遊券，旅行社提供各式包套行程任君挑選，若要自由行也可以代訂車票、機票、飯店，歡迎到活動專頁看更多！
11月份特別舉辦『納來試駕吧！』賞車試乘即享限時回饋好禮！準車主們透過線上預約到店試乘，即可獲得精美造型貓貓杯（價值799元)，同時還可以免費參加抽獎活動，有機會獲得旅遊車用充氣床墊（價值4,800元），數量有限送完為止！
車型
建議售價 (萬)
優惠方案
優惠價 (萬)
好禮贈送
|21MY XV
|2.0 i-S EyeSight
$107.8
$98.8
|好禮二選一：- 90萬36期 0利率- 升級360度環景影像系統原廠5年或12萬公里延長保固
|21MY Outback
|2.5i-T EyeSight LITE特仕版
$149.8
-
|90萬36期0利率原廠5年或12萬公里延長保固
|2.5i-T EyeSight
$159.8
$152.8
|*以上促銷方案僅限現車並於11月領牌適用。
車型
建議售價（萬）
優惠方案
優惠價 (萬)
好禮贈送
|22MY Forester
|2.0 i-L EyeSight
$115.8
$112.8
|預購尊榮優惠- 預購優惠價- 升級360度環景系統(價值35,000元)原廠5年或12萬公里延長保固
|2.0 i-S EyeSight
$125.8
$122.8
|*預購尊榮優惠適用於正式上市前訂購，360度環景系統限2021/12/31前領牌使用。
本月入主GRAND LANCER、OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS任一車款，且完成領牌即可獲得【TAKASHIMA高島愛舒服沙發按摩椅】(市值42,000元)；同樣購買並領牌COLT PLUS、ZINGER PICK UP任一車款，即贈送【TAKASHIMA高島六星級美足機】(市值10,800元)。此外，本月OUTLANDER還推出「超級強檔大禮包」除贈送按摩椅外，特定車型還可享有「２萬套裝配件加碼送」、「環景特視版優惠購」、「60萬高額0利率」、「政府舊換新補5萬」等多項好禮。除了乘用車外，本月購買中華菱利車系，即可享有保固升級至4年或12萬公里的好康優惠(市價6,000元)。
活動期間，消費者於三菱汽車官方網站登記預約試乘/賞車/購車諮詢，至全台中華三菱展示中心採用掃描QR CODE方式報到，即可獲得7-11 50元電子禮券一份(名額限前1000名有效客戶，發完為止)。欲了解更多車型配備等級及相關詳情請洽MITSUBISHI展示中心或官網：https://www.china-motor.com.tw/查詢。