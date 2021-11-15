正港「聞積起舞」！台積電周邊掀漲風　高雄房價看漲3成

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台積電是全球半導體產業的巨擘，疫情期間因供貨和出口量引發各國科技廠緊張，顯見台積電對國際的影響力；台積電確定落腳高雄，將可為區域引進「人口群聚力」、「產業聚合力」與「就業消費力」，堪稱區域經濟發展的中流砥柱，使護國神山成為房市的最大賣點。對照離高雄最近的南科廠區發展，近3年房價成長近3成，未來高雄楠梓新廠啟用後，周邊房價也有機會迎來2至3成的漲幅。
台灣房屋趨勢中心經理李家妮指出，台積電落腳的中油煉油廠舊址，不僅佔地廣大，還有捷運紅線繞行，往北可至右昌、後勁生活圈，與楠梓科技產業園區串聯發展；往南則是左營高鐵特區，享有三鐵共構的卓越交通，因此產業發展的前景可期。
李家妮表示，由於右昌、後勁一帶為成熟商圈，腹地相對有限，近年僅有捷運後勁站周邊偶見捷運宅新案，在供給較稀少的情況下，價格微漲5％；高大特區則為新興重劃區，區內設有大型購物商場，也能快速通往熱鬧的右昌、德賢商圈，是近年楠梓的推案重鎮，親民房價也成了首購族的購屋天堂，但先前台積電設廠議題傳開後，高大特區的土地標售旋即再創新高，因此未來新案價碼預料將快速走揚。
李家妮分析，楠梓區本身已擁有產業園區的發展優勢，像高大特區這類新興發展區，因仍有長房、長人的空間，往後還可能受惠台積電的就業人口移入，提升房市需求，因此房市發展更具可看性；而左營高鐵特區，人口、住宅密集度高，且享捷運、台鐵、高鐵之便，更與漢神巨蛋、瑞豐夜市、義享天地及好市多等商圈，串連成北高雄一級黃金商圈，現今新屋最高成交單價已突破4字頭，推估未來也將是就業移民族購屋熱區之一，房市價量表現審慎樂觀。
台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中進一步說明，所以過去有句廣告台詞稱「靈芝的好壞在於多醣體」，如今可說是「房市的好壞在於半導體」，為了佈局2奈米的新進製程，台積電的擴廠計畫方興未艾，7月時新竹縣便通過了竹科寶山二期園區審議，為迎接台積電新廠做足準備；台中的中科也屢傳台積電擴廠消息，包括大肚舊廠的擴建環差已於去年過關，大雅的台中高爾夫球場，也盛傳將是2奈米廠的新據點，假如往後擴廠消息獲得證實，台中、新竹的房市都可望好上加好。