3個月內4起電車攻擊事件！日男持刀砍人 1女遭刺傷送醫
日本近期頻傳電車隨機攻擊事件，上個月底東京京王電鐵發生一名男子裝扮成「小丑」，在車廂內縱火砍人，震驚日本社會。15日傍晚又傳出，一名69歲男子在福島市的JR福島車站廣場隨機砍人，一名80歲女性因此腹部受傷，所幸送醫治療後意識清晰，沒有生命危險。持刀攻擊的男子當場被路人制伏，警方趕到現場之後，將男子逮捕到案。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-15 19:03:34
根據《NHK》等日本媒體報導，當地時間15日下午4時（台灣時間3時）左右，警方接獲通報，「有名男子在JR福島車站的西口廣場揮舞刀刃」。警方趕到現場後，發現一名80多歲女性腹部遭到刺傷，倒在花圃附近。據警方表示，女性送醫之後意識清晰，所幸沒有生命危險。
一名目擊事件經過的20多歲女性表示，「當時好像是刀子之類的東西掉下來，婦人腹部有血。攻擊人的男子看上去無法自行站立的樣子。」
警方指出，持刀攻擊人的69歲嫌犯，居無定所，當時拿著2把疑似為小型水果刀攻擊路人，隨即遭到2名男子制伏，警方到場後以傷害罪嫌將其逮捕。目前警方正在調查犯嫌與被害者關係與事件始末。
日本近期發生數起在火車站或是車廂內的攻擊事件。上月31日萬聖節前夕，一名24歲男子打扮成美國電影《蝙蝠俠》中知名反派「小丑」，在車廂內隨機砍人與縱火，造成17人受傷，其中1人重傷。隨後又引發一名69歲男子效仿，本月初在九州一輛新幹線列車上企圖縱火，所幸未造成任何人受傷。而8月6日，一名男子在小田急線列車車廂揮刀砍向乘客，造成9人受傷。在砍傷乘客後，還在車廂內潑灑沙拉油，拿出打火機意圖縱火，但並未成功。