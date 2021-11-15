方宥心向狄玫下跪　逼出《孟婆客棧》粉絲淚水

《孟婆客棧》昨（14日）在公視台語台首播，方宥心與狄玫師徒情誼催淚，方宥心拜別喝下孟婆湯轉世的狄玫，逼出全台觀眾淚水，跪出瞬間收視率1.16，再次刷新公視台語台開台以來紀錄。特別的是，劇中，狄玫轉世由王瞳出演，她頂著一頭俏麗短髮出演，王瞳表示客串《孟婆客棧》飾演轉世後的狄金枝，角色是聽障芭蕾舞老師，為此還特別去學手語，而對沒有學過芭蕾舞跟手語的王瞳而言，相當挑戰。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-15 21:30:09
談到現實中有如像劇裡狄玫般的恩師？方宥心形容《孟婆客棧》每一位前輩都是她的恩師，飾演閻羅王的羅北安，曾替她開肢體課程，讓她了解戲劇的肢體結構，「顧問李永豐老師褪去我身上的各種包袱，顧問雷輝幫我安排了看10部紐約百老匯音樂劇，打開了我的新視野，吳念真導演告訴我真正的情感才動容，柯一正導演教會我忘記才是王道。」
她特別感謝製作人兼主演唐美雲：「美雲姐時時在我身邊告訴我，堅持理念，用善與愛行事，全世界都會幫助妳。」方宥心也感念，「還有許多分享不完的貴人一直出現在我身邊，太多太多的貴人，一路上沒有這些人，我不會堅持到現在。」《孟婆客棧》每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視無線台每周一至周五晚間6點26分播出。