莊凱勛跨刀拍MV！開口要求「1件事」 新人歌手受寵若驚
何潤東執導的HBO影集《誰在你身邊》，找來曾演唱多部電視劇插曲的創作歌手馬仕釗（Morrison），為片尾曲及插曲獻聲，其中《你一直在》的MV邀請到《誰在你身邊》男主角莊凱勛跨刀演出，劇情以「番外篇」的方式，呈現劇中莊凱勛飾演的「簡志勝」，在失去愛妻「詠潔」（徐若瑄飾演）後，獨自生活且遲遲無法走出傷痛的故事。莊凱勛拍攝當天主動向Morrison提出一個要求，讓他受寵若驚。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-15 21:50:01
得知將與莊凱勛合作的Morrison，心情興奮略顯緊張，開拍前更不斷練習兩人相遇的公車劇情，光是上車投幣的劇情就在家演練超過20次。拍攝當天兩人一碰面，莊凱勛便直接給Morrison一個大擁抱，並讚「你的聲音真的很好聽」，莊凱勛提到之前拍攝《誰在你身邊》時，有一場情緒很重的戲，因準備過程較冗長，情緒稍微鬆懈了，導演何潤東突然跟他說：「我找到能夠貫穿志勝在這部戲的歌曲了。」然後就現場放了Morrison剛錄製完的《你一直在》，聽完莊凱勛當下眼眶泛淚，立刻跟導演說：「我們現在就開拍，這首歌讓我的情緒很到位。」
因此莊凱勛才會一見面就給了Morrison一個擁抱，他害羞表示自己很厚臉皮的跟Morrison要求，「未來你發專輯，一定要送我一張簽名CD喔。」讓Morrison受寵若驚，「本來以為凱勛哥會是比較嚴謹、話不多的前輩，結果他超親切的，跟我聊家人、工作，我瞬間緊張感都沒了，是一位非常可靠親切的哥哥，而且能現場看到凱勛哥演戲真的很開心，和凱勛哥一起工作真的學習到很多。」