吃壽司郎遇到「神之座位」！1人爽全場 網暴動：沒看過
近年迴轉壽司有多家可選擇，像是爭鮮、藏壽司和壽司郎等，深受不少台灣民眾喜愛；而迴轉壽司店的座位通常都是能容納4-6人的大長桌；不過，也有不少人會一個人去吃，就有網友分享曾遇到的「神之座位」，照片一曝光，全場超嗨，紛紛直呼「我也想遇到」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 10:32:04
一名日本女網友在推特發文，分享自己吃壽司郎遇到的「神之座位」，因為她當時是自己一個人到餐廳用餐，沒想到被分配到很像VIP的完美包廂，讓她感受超棒。而從圖片上來看，這個單人座位因為店內建築結構的關係，旁邊就是柱子，因此就像特意隔出來的一樣，讓整個座位看起來像極了單人小包廂。
該圖片也被一名男網友轉到社群平台《Dcard》，也讓他開玩笑地直呼「原來壽司郎是被壽司耽誤的k書中心」，因為這麼小又被單獨獨立出來的一個位置，就像K書中心、圖書館內的單人自修室一樣。
貼文一出，掀起熱議，「這個設計真的蠻棒的耶，邊緣人不怕異樣眼光看待，又可以窩著做自己的事，真的讚」、「好讚喔，最近想一個人去吃壽司郎」、「超棒，自己去不尷尬了」、「拜託給我這個座位」、「好喜歡這種設計，之前吃一蘭位子之間也有隔起來真的讚」、「我喜歡這種不被打擾的單人位」，其中，還有一位網友透露，「上次去土城日月光吃，有兩個吧台位就長這樣，超爽的」。（編輯：郭佩蓉）