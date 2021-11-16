Tesla FSD自動駕駛系統超有想法，不甩駕駛介入控制方向盤指令，然後就撞車了

我是廣告 請繼續往下閱讀
Tesla的半自動駕駛系統頗受車主喜愛，但該系統則因無法辨識、無法立即作出反應等於美國造成多起意外事故，對此也遭到美國國家公路交通安全管理局NHTSA調查，不過這並影響Tesla持續研發自動駕駛，甚至於之前還推出最新Full Self-Driving(FSD) Beta全自動駕駛系統，該系統捨棄雷達採用光學影像辨識，除了能車道維持，於路口還能停車辨識，待無來車繼續前行或轉向，但Tesla仍表示該系統實際並非是自動駕駛，駕駛還是必須做好隨時介入準備，而針對這項系統Tesla也採用3C產品模式開放車主加入FSD Beta測試活動。
日前美國有名駕駛向美國國家公路交通安全管理局NHTSA投訴FSD系統害他遭受危險，該名駕駛表示，他所駕駛的Model Y於公路上進行FSD系統測試，過程中系統都處於正常狀態，後來於轉彎時系統偵測到危險發出警報提醒駕駛，而駕駛當下也介入控制方向盤試圖進行閃避，但殊不知系統卻不遵從指令，執意朝原定方向前進並釀成事故。後來FSD Beta所推出的新版本也傳出不正常作動等災情，對此許多反對人士也痛批邀請車主測試FSD根本就是罔顧他人安全的危險公路實驗，並呼籲NHTSA採取行動及介入調查。