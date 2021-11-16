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法國小鎮教堂鐘聲日夜迴盪　公投決定是否靜音

▲法國小鎮為了「教堂夜間是否可以打鐘？」發起公投。（圖／翻攝自La Montagne）
▲法國小鎮為了「教堂夜間是否可以打鐘？」發起公投。（圖／翻攝自La Montagne）

中央社

2021-11-16 15:37:46

（中央社法國克萊蒙費宏15日綜合外電報導）法國中部奧弗涅（Auvergne）地區的小鎮居民本週針對一項地方性議題展開投票，問題只有一個：教堂夜間是否可以打鐘？

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今年春天，一名新遷入塞哈鎮（Ceyrat）的居民抱怨教堂不分日夜、每半小時就打一次鐘，還說他仔細數過，一天總共要響600聲，實在太吵。

這名新來的居民提出請願，要求完全停止打鐘；但反對者隨即主張希望保留鐘聲，獲得約300人連署相挺，因而促成本週的投票，從今天開始一直到19日。

塞哈鎮約有6000人口，其中僅數百人住在能聽見教堂鐘聲的範圍內，他們的選票上只有一個問題：「你是否贊成教堂夜間不打鐘？」

鎮公所官員賽爾（Christophe Serre）告訴法新社，鎮長皮卡爾（Anne-Marie Picard）下令舉辦投票，藉此決定教堂是否應於晚間10時至清晨7時靜音。

賽爾說：「每一戶都有權投票，大約300人，鎮長將在執行官面前計票後遵照結果行事，以避免爭議。」投票所設在郵局、鎮公所和學校食堂。

賽爾還表示，教堂打鐘的頻率受市政法令規範，「有鑑於輿論不一，鎮長希望公民表達意見」。

近年法國出現許多城市居民生活習慣與鄉村傳統扞格的事例，這些城市人在鄉下也有房子，但較無法忍受一些鄉村景觀、氣味和聲音。

最為人所知的例子是法國西部一隻名叫莫里斯（Maurice）的小公雞，牠每天清早鳴叫，擾了一對度假夫妻的好眠，導致飼主被告上法院，莫里斯也因此一舉成名，全國皆知。

莫里斯去年魂歸大地，但法院在牠死前就駁回這起以牠為主角的訴訟。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1101116

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