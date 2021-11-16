義民護台灣公投巡迴演講專用車啟用

義民護台灣巡迴演講場開跑在即，今(16)日上午，義民廟董事長林光華、總幹事鄭香浩、民進黨客家部主任周江杰及義民廟董事，於義民廟上香祈福，求義民爺爺保佑，義民護台灣巡迴說明會場埸順利，同時也為即將辦理全台巡迴的專用宣傳車-「義民號」進行啟用儀式，希望讓全台巡迴的「義民號」宣傳車能夠一路平平安安。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-16 14:54:25
林光華表示，義民信仰是台灣歷史發展中的本土信仰。在歷史事件中，不僅是客家移民，河洛人及道卡斯族人也都有參與平亂並付出生命的代價，因此受到長期的祭祀。因此，義民爺的精神就是保鄉衛國、族群團結，而這正是現在台灣最需要的。台灣要往前走、要往前發展，就要學習祖先的精神。他強調，四個不同意，每個族群都不能缺席。
客家部主任周江杰表示，客家部將與新埔褒忠義民廟、台灣客家聯盟協會，一起走遍各地義民廟。以「義民護台灣」公投巡迴演講的方式，號召客家鄕親在公投日踴躍投票。預計在新竹、桃園、南投、苗栗、花蓮、台東、高雄共舉辦八場。這一台「義民號」也是每一場的先鋒，我們會在每一個場次開始之前，將公投說明會的資訊帶入各個客庄。誠心地邀請鄉親們能來進一步認識12月18日四個公投的議題內容，千萬別在資訊不足的基礎上決定了我們國家的未來。