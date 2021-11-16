竹縣大眾捷運路網實質規劃啟動 楊文科：奠基30年榮景
新竹縣捷運路網計畫正式啟動！因應新竹縣近年人口成長與年輕化，縣府積極推動大眾運輸改善交通，今年5月「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估暨新竹藍線可行性研究」確定投入2500萬元，縣長楊文科昨(15)日率縣府團隊宣布計畫正式啟動，新竹縣邁入整體路網規劃階段，未來將以竹北生活圈串聯其他鄉鎮、高鐵特定區、竹科和新竹舊城區，整合交通需求，帶動百年大新竹區域發展。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-16 15:09:11
新竹縣府的「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估暨新竹藍線可行性研究」今年5月獲交通部補助1200萬元，縣府自籌1300萬元，合計共投入2500萬元，預計113年完成規劃結果。新竹縣長楊文科昨召開計畫啟動會議，正式宣布新竹縣邁入整體路網規劃階段。
楊文科指出，這項計畫將整合新竹市大眾捷運整體路網規劃結果，以新竹縣、市政府共同合作「大新竹輕軌捷運計畫」，透過大眾捷運路網串聯竹北生活圈、新竹科學園區、高鐵特定區和新竹舊城區等，翻轉新竹縣其他鄉鎮的都市發展，建構完善的大眾運輸路網藍圖。
新竹縣政府交通旅遊處長游志祥說明，其中新竹藍線輕軌可行性規劃，主要為東西向路縣，東側終點為高鐵新竹站，未來由此處銜接新竹市輕軌紅線，可往返竹科；往西則經過光明六路生活圈(喜來登、大遠百)，至台鐵頭前溪橋附近，再往南銜接回新竹市輕軌，形成環狀路線，將成為竹北生活圈重要大眾捷運路網之一，也是延伸其他鄉鎮的主要骨幹路網，可望有效舒緩縣市交通、改善停車問題和生活機能，讓大新竹生活圈更加便利。