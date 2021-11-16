中國洞洞拐換新車？Aston Martin DBX Straight-Six 六缸車型中國獨售！

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目前只於中國販售的DBX Straight-6所搭載的48V輕油電動力系統，與Mercedes-AMG 53系列相同，由一具3.0升直列六缸渦輪增壓引擎與48V電力輔助動力系統組成，可輸出435hp最大馬力與520Nm最大扭力，搭配同樣來自Mercedes-AMG的九速手自排變速系統，搭配四輪傳動系統，從靜止加速到100km/h只需5.4秒，極速則為259km/h；除了動力系統外，限滑差速器、48V電子主動式防側傾控制系統（48V eARC）、Damptronic® Sky主動式懸吊系統搭配三氣室氣壓避震系統與碳纖維傳動軸等，也都是源自Mercedes-AMG技術，其中48V電子主動式防側傾控制系統，透過48V電力輔助，可產生1400Nm的防傾斜扭力，提供車輛最好的穩定性與靈活性。
在中國販售的DBX Straight-6，基本建議售價是人民幣189.8萬元起，相當於新台幣約823萬，但相較於台灣的DBX V8車型，在台基本售價是998萬起，價差其實沒有特別明顯，且中國豪車的平均單價大多高於台灣同款車，以華人社會的層峰人士來說，推新車降了入門門檻，未必會被完全接受，畢竟買的這個層級的車款，面子可能比裡子來的重要，直接攻頂的機會應該還是會大些。