竹縣府AI園區設創新研發培育中心 吸引國內外科技人才
新竹縣政府表示，描述了未來網際網路虛擬環境概念的元宇宙，成為近日科技界最夯的話題，新竹縣身為科技城，轄內有台元科技園區、科學園區、新竹工業區等園區，擁有高科技產業聚落優勢，為確保台灣未來國際科技領域競爭力，竹縣府以AI產業聚落及創新技術研發為定位，在竹北市規劃AI智慧園區，園內同時規畫創新育成與智慧研發空間，期望吸引國內外人才，透過產、官、學、研合作，加速科技產業創新。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-16 15:20:46
新竹縣議員杜文中今(16)日在新竹縣議會第十九屆第六次定期會質詢時指出，縣長楊文科出身竹科，深諳科技人才培育的重要性，面對未來科技瞬息萬變的趨勢，應發揮科技城的優勢，除了硬體面的建設規畫外，在AI智慧園區也應設立國際青年創新育成研發中心，同時縣府的青年事務科在扮演「紅娘」外，應加強青年創新創業培育。
新竹縣長楊文科表示，新竹縣AI智慧園區分為產一、產二區塊，產一在去年已完成招商作業，產二部分總面積2公頃，區內規畫創新育成與智慧研發空間，在未來產二核准設定地上權廠商完成簽約後，廠商預計於114年完成興建，加上教育處青年事務科配合，對於培育青年AI人才、提供營運管理、資金協尋等專業顧問諮詢服務，吸引AI研發領先技術業者進駐，提升產業競爭力及促進產業轉型。
新竹縣政府教育處表示，為徵求具有創新、創意、創業想法的青年，縣府連續2年舉辦「2021新竹縣竹夢 Young點子競賽」，進行育成培力計畫，縣府也將在111年啟動「竹縣青年創新創業培育計畫」，擬訂以在地科技企業帶路，協助青年創業家實踐市場價值，同時透過辦理創新提案徵選、客製化輔導課程、跨領域創新論壇、投資人課程等規劃，並辦理新竹縣新創嘉年華彰顯計劃培育成果，打造新竹縣青年創業夢想基地。