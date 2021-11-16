中醫針灸和雷射針灸 協助發展遲緩兒童肌力和語言

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，有名6歲妹妹自出生起四肢無力，語言與動作發展遲緩，無法自行移位，家長向中國醫藥大學新竹附設醫院鄒曉玲醫師求診，從原本每次就診都需要媽媽抱下車、坐推車移動，經過長期早療課程與針灸治療，隨後又搭配雷射針灸數個月之後，某一天回診時突然可以自己扶著車門走下車，給媽媽一個超大的驚喜！6歲妹妹隨著下肢肌力持續進步，從跪爬著移動逐漸進階到可以扶站移動。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-16 15:45:36
鄒曉玲醫師表示，門診中一些4-5歲小朋友，因為開始讀幼稚園，被老師發現語言發展落後，表現狀況為語言詞彙少、理解力不足、聽不懂指令或與其他小朋友的溝通互動不足，父母親帶來尋求中醫協助，經過數週至數個月頭皮針的治療，觀察到小朋友的口語表達能力開始提升，詞彙量逐漸增加，也比較能配合大人的指令動作，與別人溝通互動的表現增加，開始會在學校交朋友。
鄒曉玲醫師指出，發展遲緩在中醫兒科屬於「五遲」、「五軟」的範疇，主要歸因於先天稟賦不足造成小朋友在肢體活動與語言表達方面的落後；治療方面針對病因選擇補益肝腎氣血的內服中藥，可以促進身體整體機能的提升，再搭配頭皮針給予大腦內部主管語言、運動或情緒等相應功能區塊進行針刺以活化腦內神經。一篇收案132名腦性麻痺伴隨語言發展遲緩兒童的隨機雙盲研究也顯示，語言復健搭配針灸治療組的小朋友進步幅度比單純接受語言復健的小朋友明顯。
鄒曉玲醫師表示，相較於傳統針灸，怕痛、畏針的人也可以選擇無痛感且非侵入性的雷射針灸，雷射針灸是以低能量的雷射光束在穴位上進行固定能量和頻率的照射，能促進體內粒線體合成，增加能量來源，啟動內分泌調節，達到抗發炎及恢復血液循環效果。雷射針灸因為治療時完全無疼痛感覺，小朋友接受度高，是近年來新興的治療選擇之一。