魯明哲提疫苗合約加註「效期」　陳時中：沒必要

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國產疫苗部分，魯明哲表示，高端疫苗國人施打率低，打不完連送人都乏人問津，而聯亞疫苗未通過認證，27.5億的訂金卻是全民買單未來採購口服藥，包含默克藥廠（默沙東）以及BNT藥廠，訂契約付訂金時，要載明若沒通過EUA，訂金能否退回或減半，以減少風險損失。
魯明哲說，根據聯亞藥公司在8月16日揭露訊息，他們已向政府收取50%不可退還的疫苗訂金，而媒體報導當初政府是以每劑550元，向聯亞藥預訂500萬劑，後續還有500萬劑；換句話說，聯亞雖未通過EUA，但政府仍必須付27億5000萬元給聯亞。
魯明哲指出，高端疫苗雖有通過EUA，但因未獲WHO認證，國人施打率偏低，許多國家也都不承認該疫苗，連送都不一定有人要，而政府買了5百萬劑高端疫苗（外傳一劑800多元） ，至今仍打不到3成。高端、聯亞兩劑疫苗就花掉政府數10億元，這些都是人民的血汗錢，相關單位一定要記取教訓，日後訂合約、採購疫苗和口服藥時，一定要把風險分擔記載在合約裡。
魯明哲表示，蔡英文今年7月12日曾在臉書上針對疫苗採購安全，公開了3點原則，包含了原廠製造、原廠標籤以及直送台灣，之前進口的BNT疫苗就有貼標籤的疑雲與爭議，令社會紛擾不休。然而，日前一批即期AZ疫苗來到台灣，「它有符合疫苗產地直送嗎？還是人民的血汗錢又成冤大頭? 這是許多國人心中的疑惑？」