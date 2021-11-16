《順風婦產科》美月拍三級片沒人看　跑去賣口罩意外致富

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《順風婦產科》1998年播至2000年，2年總計播出682集，平均收視率25％，是當年家喻戶曉的喜劇，金素妍、宋慧喬、金來沅等大咖都有演出，皆因此劇打開知名度，而金承恩飾演的直率調皮「朴美月」，更是受到全國人民討論。
金承恩接受《每日經濟》專訪，回想8歲因《順風》爆紅，光是代言就拍了30支，賺的錢不僅買了房子，剩的還夠去留學。當時曾傳出她很討厭美月，為了擺脫角色陰影而去整形；但金承恩現在非常感謝遇到美月，「我想對她說聲謝謝。」因為演了美月，才有現在的自己。
金承恩10多歲去紐西蘭留學，當時她為了看電影，錯過父親的電話，未料當時父親事業失敗破產，3天後金承恩接到南韓警察告知爸爸去世的消息，她自責沒接到電話，「我現在一直再想『那時有接電話就好了』。」金承恩最後因壓力大罹患憂鬱症，才會陸續爆出她輕生消息。
她回國後，曾任職補習班講師、化妝品員工、貿易公司職員，9年前更砸下台幣68萬整形，於2015年挑戰拍三級片《花樣女鬼》，坐在男生身上、全裸床戲都有，尺度相當大，但名氣依然未起色，最後轉行改當直播主，她也在直播解釋對演藝圈還有熱忱，但拍三級片仍沒有劇組找她拍戲，才會放下演員夢改當網紅。
金承恩去年改當企業家創業賣口罩，工廠設置在京畿道河南，去年8月正式銷售，疫情爆發時1個月可賣到200萬片，甚至出現供應不足的情況，現在口罩相關產業增加後，好景不如以往。她將口罩取名為「美月口罩」，更親自拍攝影片為新事業宣傳，引起討論。
她把人生經歷寫成書籍，近期也出演Kakao TV《NEW愛情與戰爭》以及音樂劇，金承恩感激表示：「不敢相信我還能再次演戲！」保證不會忘了初衷，未來會努力當個好演員。
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