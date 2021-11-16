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米可白談前夫贍養費超慌：他賺比較多　保險金受益人曝光

▲米可白將前夫贍養費保密。（圖／記者林調遜攝）
▲米可白將前夫贍養費保密。（圖／記者林調遜攝）

記者羅凌筠/台北報導

2021-11-16 18:29:15｜2021-11-16 18:36:41

米可白今（16）日出席台視八點檔《一個屋簷下》媒體見面會，2年前她結束與「尾牙大王」謝銘杰6年婚姻，坦言雙方事業心太重、沒時間相處，加上老公是獨子需傳宗接代，雙方認為不要耽誤彼此時間，離婚退回「家人」關係，談到前夫贍養費的敏感話題，米可白慌張到一度耳鳴：「這題很嚇人，我先補個妝。」她強調雖然前夫賺的比她多，但是現在住的2千萬套房是自己買的。

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▲米可白想到以前記者會坐冷板凳感性落淚。（圖／記者林調遜攝）
▲米可白想到以前記者會坐冷板凳感性落淚。（圖／記者林調遜攝）
米可白打拚9年，從幼幼台姊姊轉型通告藝人再到演員，剛拍戲時處處碰壁，有一檔戲她試鏡女主角，最後變女配角，在記者會上乾坐2小時冷板凳，一句話都沒講到，神奇的是和前夫在一起7年間，雙方事業都變好，工作一直來，熬成女主角的她坦言事業心重，「八點檔位子太少，還可以演高中生，要好好把握機會。」

▲米可白心臟閉鎖不全，拍動作戲格外小心。（圖／記者林調遜攝）
▲米可白心臟閉鎖不全，拍動作戲格外小心。（圖／記者林調遜攝）
問她為了事業結束婚姻值得嗎？米可白沉默5秒：「我的想法很簡單，我們嘗試過、努力過，回不去以前的感覺，就不要浪費彼此時間。」逢年過節上前夫家拜訪，米可白依舊叫昔日公婆「爸爸、媽媽」，她說：「他的爸媽很開放，沒有要兒子一定要跟我復合。」謝家長輩養了米可白救援的流浪動物，雙方話題不離狗狗。

米可白單身2年，連媽媽都想帶她拜鹿港月老廟，她坦言上次心動是拍《生生世世》，對戲裡「老公」薛仕凌有感覺，後來在金鐘慶功宴上，也狂摸薛仕凌胸肌，因為單眼皮暖男是她的菜，這次拍《一個屋簷下》，她評價男主角周孝安「帥氣、紳士」，但是盧彥澤比較接近她的理想型。至於現在擇偶的條件，米可白說孝順、愛家、愛狗，可大她15歲或小她5歲以內。

談到拍戲的禁忌，米可白說動作戲會特別小心，她有心臟閉鎖不全、色弱、骨刺、蕁麻疹等老毛病，「逃跑的戲跑到臉發白，爬1層樓就很容易喘。」所以對人身安全很重視，保險單也都簽好，她笑說：「受益人是我媽，全部的錢都會留給她。」

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