▲ Gogoro 連兩年獲 Frost & Sullivan 年度全球最佳企業殊榮

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Frost & Sullivan 負責人 Chan Ming Lih 表示：「Gogoro 以屢獲殊榮的 SmartScooter 智慧電動機車成為大眾熟知的品牌，但實際上 Gogoro 領先全球的電池交換模式才是主要的營運重點，這個創新的能源補充平台，可以讓騎士在短短幾秒鐘內完成電池交換；時至今日，Gogoro Network 電池交換平台可提供 PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟所有車主使用，全台有超過 94.7% 的電動機車車主使用 Gogoro Network 電池交換站進行換電，每天的交換次數高達 27 萬次。」
Gogoro Network 致力將大型都會轉型為具備永續移動生態系的智慧城市，提供使用者更乾淨、更快速和更優異的能源補充體驗；至今已經擁有 9 家全球知名的合作夥伴共同加入，讓 Gogogo Network 成為全球最大的電動機車電池交換平台。Gogoro 的合作夥伴包括中國大陸的大長江集團和雅迪科技集團、印度 Hero MotoCorp、印尼的 GoTo 集團、台灣的宏佳騰智慧電車、PGO 電動車、台鈴 eReady、Yamaha、中華 eMOVING 和威速登。
Frost & Sullivan 也提出，Gogoro 另一項成功的智慧移動解決方案就是 GoShare® 共享服務。GoShare 於 2019 年 8 月在桃園市啟動上線，目前在全台灣六個縣市提供超過 6,500 台共享電動機車進行服務，累積註冊用戶超過 100 萬人。
Gogoro 持續致力於科技研發和創新，透過以「用戶體驗」為核心的 Gogoro iQ System® 智慧系統，為騎士提供各項便利與安全的智慧新功能，透過 Gogoro® App 或進行下一次換電，即可完成車輛系統更新，進而提升車輛性能和開通新功能，持續優化騎乘體驗。
Frost & Sullivan 負責人 Chan Ming Lih 進一步表示：「憑藉著創新的 Gogoro Network 電池交換平台、新一代Gogoro Network 智慧電池和 GoShare 共享服務，Gogoro 已經在全球電動機車市場中建立起無比強大的影響力；證明其在數位化、減少碳排放與資源效率運用方面，已為未來的智慧移動做出極大貢獻，因而獲得 Frost & Sullivan 所頒發的榮譽，可謂實至名歸。」
每年，Frost & Sullivan 都會針對不同領域的企業，就經營策略、執行力等方面進行評選，並且頒發年度最佳企業殊榮。該獎項表彰企業在產品、技術上的高度創新、客戶價值與高滲透率的市場領導者。