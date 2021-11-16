Lexus NX大改款166萬元起預售啟動，台灣為全球唯一擁有五車型之國家！

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史無前例五種動力 各式需求一網打盡
全新NX導入多項嶄新設計與先進科技；除了換上全新的Lexus設計語彙外，NX也將是第一款採用”L E X U S”車尾logo的車款，極具象徵意義。此外，為呼應Lexus電動化時代的來臨，NX也將導入品牌首款插電式油電複合動力NX 450h+ (PHEV)，以其亮眼的油耗、性能表現，攜手動力大幅強化的油電複合動力NX 350h (HEV)，共同打造新一代實力堅強的電動化軍團；不僅如此，Lexus原廠為滿足全球市場需求，NX 350搭載全新開發2.4升渦輪引擎及全時四輪傳動系統，帶來全新進化的駕馭感受；而在入門選擇的部份，先前眾說紛紜，未在全球首發動力之列的NX 200，經由總代理和泰汽車積極向原廠爭取下，也證實將強勢回歸，惟因專屬為台灣市場開發，生產時程將會較其它動力版本晚1至2個月；除此之外，亦導入搭載2.5升自然進氣引擎之車型NX 250，提供喜愛自然進氣但有較大動力需求之汽油車主選購。相信本次完整的動力編成，將可滿足廣大車主的各式需求。
豪華兼具跑格 科技融合款待
在外觀部份，全新NX車身尺碼較現號再放大，長寬皆增加2公分，高則增加1.5公分，軸距的部份，亦增加3公分，打造更寬闊舒適的車室空間。車身造型上也在原本稜角分明線條中，融入部份平滑的弧線設計，並搭配全新18吋及20吋鋁圈，整體呈現更加運動化的視覺效果。進到車內，同樣讓人耳目一新；NX為首款導入TAZUNA全環繞駕駛座艙概念的車款；透過整合多功能方向盤、儀表板、HUD、中控螢幕及常用操作按鈕，以駕駛導向精心安排，將駕駛的視線及身體移動降到最低，減少分心所造成的意外風險，讓車主更能專注於享受駕馭的過程。而座艙內的另一大亮點，就是於高規車型所搭載的14吋超大觸控螢幕，除大幅提升車室科技氛圍外，更優化各項功能、選單及使用者介面，讓操作邏輯更貼近於一般智慧型手機的使用經驗，不用教學也能輕易上手。
LSS+ 3.0 智動全進化
此外，全車系更標配SEA安全離座輔助，透過全新導入的E-Latch電子式門把，結合BSM盲點偵測警示系統，大幅降低下車時遭後方來車碰撞的風險，全方位守護您的行車安全。
身為中型豪華SUV的明星商品，NX拒絕墨守成規，不僅徹底改頭換面，更成為Lexus導入全新科技及升級多項配備的指標性車型。而台灣總代理和泰汽車為了進一步滿足各式各樣消費族群的需求，也成為全球唯一一口氣導入5種動力的國家，搭配豐富的升級配備，提供10個不同等級設定，並以極具競爭力的價格，一網打盡中型豪華SUV級距所有選擇，充份顯現Lexus全面攻佔豪華市場的強大企圖心。
詳細動力等級設定及預接單價敬請參考下表，即日起接受消費者搶先預訂。受到全球供應鏈吃緊的狀況影響及過往NX的熱銷情形，呼籲不想久候的消費者儘速提前預訂，亦可至全台Lexus展示據點洽詢相關事宜。
| 車型
| 等級
| 預接單價 (萬元)
| NX 450h+
| F SPORT版
| 279萬
| 豪華版
| 235萬
| NX 350h
| 旗艦版
| 255萬
| 頂級版
| 225萬
| 豪華版
| 205萬
| NX 350
| F SPORT版
| 255萬
| NX 250
| 頂級版
| 202萬
| 豪華版
| 192萬
| NX 200
| 豪華版
| 176萬
| 菁英版
| 166萬