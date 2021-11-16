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Lexus NX大改款166萬元起預售啟動，台灣為全球唯一擁有五車型之國家！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-16 18:55:20

眾所矚目的第二代NX在今年6月全球首發後，旋即引起高度關注，各式各樣的話題及猜測從無間斷。為回應廣大車迷的期待，Lexus總代理和泰汽車於今日(11月16日)搶先展開媒體預賞，並公佈全新NX的預接單價，提供等待已久的消費者搶先預約入主。

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史無前例五種動力 各式需求一網打盡

全新NX導入多項嶄新設計與先進科技；除了換上全新的Lexus設計語彙外，NX也將是第一款採用”L  E  X  U  S”車尾logo的車款，極具象徵意義。此外，為呼應Lexus電動化時代的來臨，NX也將導入品牌首款插電式油電複合動力NX 450h+ (PHEV)，以其亮眼的油耗、性能表現，攜手動力大幅強化的油電複合動力NX 350h (HEV)，共同打造新一代實力堅強的電動化軍團；不僅如此，Lexus原廠為滿足全球市場需求，NX 350搭載全新開發2.4升渦輪引擎及全時四輪傳動系統，帶來全新進化的駕馭感受；而在入門選擇的部份，先前眾說紛紜，未在全球首發動力之列的NX 200，經由總代理和泰汽車積極向原廠爭取下，也證實將強勢回歸，惟因專屬為台灣市場開發，生產時程將會較其它動力版本晚1至2個月；除此之外，亦導入搭載2.5升自然進氣引擎之車型NX 250，提供喜愛自然進氣但有較大動力需求之汽油車主選購。相信本次完整的動力編成，將可滿足廣大車主的各式需求。

豪華兼具跑格 科技融合款待

在外觀部份，全新NX車身尺碼較現號再放大，長寬皆增加2公分，高則增加1.5公分，軸距的部份，亦增加3公分，打造更寬闊舒適的車室空間。車身造型上也在原本稜角分明線條中，融入部份平滑的弧線設計，並搭配全新18吋及20吋鋁圈，整體呈現更加運動化的視覺效果。進到車內，同樣讓人耳目一新；NX為首款導入TAZUNA全環繞駕駛座艙概念的車款；透過整合多功能方向盤、儀表板、HUD、中控螢幕及常用操作按鈕，以駕駛導向精心安排，將駕駛的視線及身體移動降到最低，減少分心所造成的意外風險，讓車主更能專注於享受駕馭的過程。而座艙內的另一大亮點，就是於高規車型所搭載的14吋超大觸控螢幕，除大幅提升車室科技氛圍外，更優化各項功能、選單及使用者介面，讓操作邏輯更貼近於一般智慧型手機的使用經驗，不用教學也能輕易上手。

LSS+ 3.0 智動全進化

此外，全車系更標配SEA安全離座輔助，透過全新導入的E-Latch電子式門把，結合BSM盲點偵測警示系統，大幅降低下車時遭後方來車碰撞的風險，全方位守護您的行車安全。

身為中型豪華SUV的明星商品，NX拒絕墨守成規，不僅徹底改頭換面，更成為Lexus導入全新科技及升級多項配備的指標性車型。而台灣總代理和泰汽車為了進一步滿足各式各樣消費族群的需求，也成為全球唯一一口氣導入5種動力的國家，搭配豐富的升級配備，提供10個不同等級設定，並以極具競爭力的價格，一網打盡中型豪華SUV級距所有選擇，充份顯現Lexus全面攻佔豪華市場的強大企圖心。

詳細動力等級設定及預接單價敬請參考下表，即日起接受消費者搶先預訂。受到全球供應鏈吃緊的狀況影響及過往NX的熱銷情形，呼籲不想久候的消費者儘速提前預訂，亦可至全台Lexus展示據點洽詢相關事宜。

車型

 等級

 預接單價 (萬元)
NX 450h+

 F SPORT版

 279萬
豪華版

 235萬
NX 350h

 旗艦版

 255萬
頂級版

 225萬
豪華版

 205萬
NX 350

 F SPORT版

 255萬
NX 250

 頂級版

 202萬
豪華版

 192萬
NX 200

 豪華版

 176萬
菁英版

 166萬
*建議售價將於上市後正式公告，多退少不補

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