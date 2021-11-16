老爸是資深劇場演員　男神星二代繼承帥氣高顏值

曾演出《獵殺第四行者》（I Am Number Four）、《舞棍俱樂部》（Magic Mike）的31歲英國男星艾力克斯派帝佛（Alex Pettyfer），便在新片《毀滅倒數》中飾演出身上流家庭、仰賴科技獲得長生不老的永生之男，卻因為愛上無法永生的凡人女子，讓他在某次帶女友回家後，引發一場家庭風暴，艾力克斯派帝佛還特地找來現實生活中的親生爸爸一起飆戲。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-16 18:51:29
艾力克斯派帝佛的爸爸理查派帝佛是資深劇場演員，他透露這並非導演的主意，而是他親自詢問父親能否參與演出。對於父親同意接演，也讓艾力克斯派帝佛開心地說：「這是一個巨大的榮譽，對我來說非常激動，因為我從來沒跟父親一起工作過。」他解釋：「我的父親有音樂劇背景，但我卻不能靠唱歌來養活自己。我的父親是位出色的歌手與音樂家，我們來自完全不同的兩個娛樂領域。我欣賞任何能登上舞台的人，我認為那是最純粹的表演形式。同時，我也認為拍電影是讓我覺得幸福的事，而片場就是我感覺最舒服的地方。因此，在我們處理工作的方式當中，看到父親和我自己的類似狀態，這十分有趣。」
艾力克斯派帝佛在《毀滅倒數》當中，飾演生性浪漫的「榮恩」，由於身處上流家庭，家人都得以透過科技獲得長生不老的肉身，而他的女友則因為並不富裕，只能當個任時光飛逝而老去的凡人。在這宛如未來版《羅密歐與茱麗葉》的故事當中，「永生」看來是種戰勝死亡、盡情享受生活的方式；另一方面，永生看來也是一段很長的時間，更可能破壞與凡人所建立的任何關係。艾力克斯對自己的角色表示：「他為愛付出一切，這也是他為什麼想要擺脫不朽之身的原因。這在科幻故事當中，是個非常紮實的現實。」該片將於11月19日於台灣上映。