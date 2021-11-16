太美！變性女星狂瘦10公斤　超仙模樣曝光

大馬女星鍾潔希由於變性受到外界關注，而她近來化身「林黛玉」演出古裝舞台劇《紅樓夢》，為了詮釋16歲的林黛玉，她激瘦10公斤，鍾潔希坦言：「將顛覆過往大家心中憂鬱的林黛玉，經考據後我加入些許的活潑元素，讓大家驚豔一下。」此外，疫情關係，讓她原本預訂在澳洲的婚禮已延宕2年，鍾潔希樂觀看待：「我深信美好的希望一定會實現，疫情終會退去。」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-16 22:00:00
鍾潔希分享演出「林黛玉」的感情：「演紅樓夢變成淚人兒，幾乎從頭哭到尾！」她透露猶豫再三才答應演出，「期間曾經想放棄，感謝老公的力挺，為了演活林黛玉的病態美感，纖細身形，努力的刻意減重10公斤，這已經是我的極限了！」此外，紅樓夢舞台劇有三分之一的劇情都需要哭，堅持不用人工淚水，隨著情緒波動而落淚，鍾潔希坦言：「對自己而言是個挑戰，每次演出後，雙眼都因為哭泣而紅腫疼痛，自己真的很愛這個故事，但卻很難跳出劇中的人物，下戲後仍不能自己，心情無法放下。」
此外，疫情也打亂原本在澳洲舉行婚禮，被迫延期，得到澳洲永久居留權的鍾潔希表示：「人生本來就有著許多的突然改變，只希望疫情盡快的消退，我的婚禮要在最安全的環境中舉行，保護自己也保護他人，我都告訴自己，這不是夢，因為婚禮一定會完美舉行的，我有信心等待這一天的到來！」
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