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綻放自信！吳姍儒分享完美微笑升級之旅

▲16日舉辦Zenyum微笑升級之旅記者會，特邀請微笑大使吳姍儒Sandy蒞臨現場分享配戴Zenyum隱形牙套的體驗心得，期盼更多愛美人士能透過適合自己的方式來展現自信笑容。（圖／資料照片）
▲16日舉辦Zenyum微笑升級之旅記者會，特邀請微笑大使吳姍儒Sandy蒞臨現場分享配戴Zenyum隱形牙套的體驗心得，期盼更多愛美人士能透過適合自己的方式來展現自信笑容。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-11-17 14:00:00

隨著遠端工作及美容科技產業進步發展，更多民眾不僅在乎面容保養，也開始著重牙齒門面，新加坡隱形牙套品牌Zenyum，憑著專有技術與營運方式，與亞洲國家當地牙醫師合作，專門打造適合亞洲人口腔的優質3D隱形牙套，16日舉辦Zenyum微笑升級之旅記者會，特邀請微笑大使吳姍儒Sandy蒞臨現場分享配戴Zenyum隱形牙套的體驗心得，期盼更多愛美人士能透過適合自己的方式來展現自信笑容。

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▲Zenyum進行全世界評估超過10000+個微笑。（圖／資料照片）
▲Zenyum進行全世界評估超過100000+個微笑。（圖／資料照片）
自2018年起，Zenyum 以獨特的營運模式以及價格優勢成功打入新加坡、馬來西亞、印尼、港澳、泰國、越南、台灣及日本，更與專業牙醫師、矯正醫師與企業家跨國合作，價格合理、相對配戴時間較短，讓追求完美的小資族也能輕鬆接受。三年內在亞洲地區已累計評估了10萬多個微笑，另有各地500多位合作牙醫以及250多位員工，利用科技與數位行銷確保提供客製化的隱形牙套服務。

有別於傳統矯正過程需配戴牙套至少1到2年時間且不具美觀，Zenyum專攻處理輕微至中度的牙齒問題，與專業牙醫師面對面的諮詢後，進行一系列詳細口腔評估、X光檢查和3D牙齒掃描，依據個人需求量身打造獨有的微笑之旅計畫，平均3至9個月即可完成，同時Zenyum App可即時監控並追蹤療程狀況與醫療團隊進行溝通，更可減少往返診所的次數與路程，替忙碌的都市人節省不少時間與體力。

▲微笑大使吳姍儒Sandy蒞臨現場分享配戴Zenyum隱形牙套的體驗心得。（圖／資料照片）
▲微笑大使吳姍儒Sandy蒞臨現場分享配戴Zenyum隱形牙套的體驗心得。（圖／資料照片）
近年全球經濟受到新冠肺炎（COVID-19）影響重創各大產業，Zenyum年營收不減反增4倍，獨有的營運策略與產品定位在競爭激烈的美齒產業中脫穎而出成為增長速度最快的品牌。2021年6月更獲得全球最大型消費品投資公司 L Cattertonu青睞，挹注2500萬美元資金，另其他現有投資者還包括 Sequoia Capital India、RTP Global、Partech、TNB Aura、Seeds Capital 和 FEBE Ventures，總共在B輪融資籌得4000萬美元資金，最近品牌更推出 ZenyumClear™ Plus 全方位隱形牙套療程，專注調整更複雜的牙齒問題，台灣預計2022年初推出。此外Zenyum持續發展同品牌潔牙週邊商品，在銷售上獲得各國消費者青睞，更同時獲取了卓越的顧客評價。

▲Zenyum未來將深耕台灣，引領更多人踏上微笑升級之旅。（圖／資料照片）
▲Zenyum未來將深耕台灣，引領更多人踏上微笑升級之旅。（圖／資料照片）
Zenyum創辦人兼行政總裁 Julian Artopé 表示，超值的產品服務可為消費者帶來更好的體驗，2020年進駐台灣開始，至少已評估了超過2萬個以上民眾的微笑，業績成長表現亮眼，為目前九大經營市場中最有潛力的開發市場，也將深耕台灣用相對合宜的價格與專業優良的醫師提供更完善的隱形牙套產品及服務。Zenyum同時也趁著記者會推出台灣獨有優惠，至年底之前，隱形牙套可折價5000元。

▲微笑大使吳姍儒表示愛美的自己小時候也曾矯正過，當時的技術沒那麼先進，也曾頂著一口鋼牙好一陣子，認為微笑非常的重要，好的微笑可以加分個人質感。（圖／資料照片）
▲微笑大使吳姍儒表示愛美的自己小時候也曾矯正過，當時的技術沒那麼先進，也曾頂著一口鋼牙好一陣子，認為微笑非常的重要，好的微笑可以加分個人質感。（圖／資料照片）
微笑大使吳姍儒表示愛美的自己小時候也曾矯正過，當時的技術沒那麼先進，也曾頂著一口鋼牙好一陣子，認為微笑非常的重要，好的微笑可以加分個人質感。原本牙齒就很漂亮的Sandy透過特約診所尊榮優植牙醫院長梁育誠的諮詢討論，並完成Zenyum的隱形牙套製作，集中調整前排的重點牙齒，預計三個月後將順利完成微笑升級之旅。

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