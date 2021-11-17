綻放自信！吳姍儒分享完美微笑升級之旅

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有別於傳統矯正過程需配戴牙套至少1到2年時間且不具美觀，Zenyum專攻處理輕微至中度的牙齒問題，與專業牙醫師面對面的諮詢後，進行一系列詳細口腔評估、X光檢查和3D牙齒掃描，依據個人需求量身打造獨有的微笑之旅計畫，平均3至9個月即可完成，同時Zenyum App可即時監控並追蹤療程狀況與醫療團隊進行溝通，更可減少往返診所的次數與路程，替忙碌的都市人節省不少時間與體力。
近年全球經濟受到新冠肺炎（COVID-19）影響重創各大產業，Zenyum年營收不減反增4倍，獨有的營運策略與產品定位在競爭激烈的美齒產業中脫穎而出成為增長速度最快的品牌。2021年6月更獲得全球最大型消費品投資公司 L Cattertonu青睞，挹注2500萬美元資金，另其他現有投資者還包括 Sequoia Capital India、RTP Global、Partech、TNB Aura、Seeds Capital 和 FEBE Ventures，總共在B輪融資籌得4000萬美元資金，最近品牌更推出 ZenyumClear™ Plus 全方位隱形牙套療程，專注調整更複雜的牙齒問題，台灣預計2022年初推出。此外Zenyum持續發展同品牌潔牙週邊商品，在銷售上獲得各國消費者青睞，更同時獲取了卓越的顧客評價。
Zenyum創辦人兼行政總裁 Julian Artopé 表示，超值的產品服務可為消費者帶來更好的體驗，2020年進駐台灣開始，至少已評估了超過2萬個以上民眾的微笑，業績成長表現亮眼，為目前九大經營市場中最有潛力的開發市場，也將深耕台灣用相對合宜的價格與專業優良的醫師提供更完善的隱形牙套產品及服務。Zenyum同時也趁著記者會推出台灣獨有優惠，至年底之前，隱形牙套可折價5000元。
微笑大使吳姍儒表示愛美的自己小時候也曾矯正過，當時的技術沒那麼先進，也曾頂著一口鋼牙好一陣子，認為微笑非常的重要，好的微笑可以加分個人質感。原本牙齒就很漂亮的Sandy透過特約診所尊榮優植牙醫院長梁育誠的諮詢討論，並完成Zenyum的隱形牙套製作，集中調整前排的重點牙齒，預計三個月後將順利完成微笑升級之旅。