NOW早報／拜習視訊會落幕！外交部：感謝美對台政策不變

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部指出，美國白宮於台北時間16日中午發布有關拜登總統與中國國家主席習近平視訊會議情形的聲明；關於台灣部分，拜登總統強調美國堅守基於《台灣關係法》、「三公報」及「六項保證」的「一中政策」，美國強烈反對（strongly opposes）改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為。
外交部感謝拜登總統向習近平當面傳達美國對台政策不變，以及呼應我國蔡總統主張維持現狀、全力防止現狀被片面改變，並支持台灣海峽的和平與穩定。
外交部重申，自拜登上任以來，美國已多次公開強調，對台灣的支持堅若磐石（rock-solid)，美方並以實際行動力挺台灣，維繫台海穩定。台美溝通管道暢通，且互信基礎穩固，未來我國政府也將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度，持續與美國及其他理念相近國家合作，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。我方也期盼，中國身為區域的一員，也應負起共同的責任，維護台海和平，以對話化解歧見。
今日天氣／下半天變天！北東轉雲多有雨 氣溫略降
中央氣象局預報，今下半天起大氣中層水氣增加，台灣中部以北及東北部雲量也逐漸增多，預測北部、東半部地區、中南部山區及馬祖降雨機率增加，其他地區為多雲天氣。
溫度方面，今天除了北部和東北部氣溫比今天略降，其他地區都和今天類似，預測北部及東半部高溫約24至28度，中南部白天可達29、30度，各地夜晚至清晨低溫約在19至22度，中南部日夜溫差大，早出晚歸注意氣溫變化，適時增減衣物。
有陪侍八大行業0時有條件復業 警方擴大盤查防「偷渡」
指揮中心宣布，昨（16）日0時起「有陪侍」八大行業有條件復業，但相關人員和顧客均須接種過1劑疫苗且滿14天。為防防疫出現漏洞，台北市警方加強臨檢盤查，疫苗接種紀錄卡真偽、接種日期為審查重點。
根據指揮中心指引，16日零時起，有陪侍服務的合法娛樂場所，可有條件開放營業，除了實施實聯制、量體溫、除飲食等例外情形，也須全程戴口罩、從業人員應至少接種1劑疫苗滿14天，首次服務前應提供 3 日內的抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明；未完整接種2劑疫苗滿14天的從業人員，須每週1次抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗，另顧客進場也應提供至少接種1劑疫苗且滿14天證明。
為避免防疫出現破口，或因「報復性消費」導致民眾酒後糾紛開放首日，警方將加強臨檢盤查，店家和顧客都相當配合無脫序、鬧事情事，也未傳出有人違規偷渡。
據統計，台北市政府已核准40家酒店、酒吧和舞廳的申請，目前尚有數10家業者待市府聯檢單位復審過關。台北市警察局表示，民眾消費之餘應遵守防疫實聯制等防疫規定，若發現未落實防疫相關規定，將檢具相關事證函請主管機關依權責認定裁罰。
順利生下二寶 陳意涵親口曝「一家四口」心願
女星陳意涵和導演老公許富翔結婚結婚3年，婚後育有1子小初，13日在陳意涵生日隔天，她順利生下天蠍座女兒，母女平安。
生完孩子後的陳意涵狀態十分好，滿臉喜悅。陳意涵本人透露，在自己生日第二天生下女兒，小小的私心是希望以後家裡可以連著兩天一起過生日，讓歡樂延續。也笑稱懷第二胎比懷哥哥的時候更熟能生巧啦。
整個懷孕過程，陳意涵專門感謝老公許富翔。因為在月子中心十分封閉不能隨意出門享受新鮮空氣。許富翔特意製作了一個盆栽，把大自然帶到自己的小房間，每天都能有好心情。
MLB／前紅襪球星過世 曾和松坂、岡島同奪世界冠軍
前美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪官方推特昨（16）日發文，透露2007年世界大賽冠軍成員Julio Lugo因心臟病發過世，享年45歲。
Julio Lugo是1994年選秀獲得太空人指名進入美國職棒體系，於2000年登上大聯盟，生涯12年效力過魔鬼魚、洛杉磯道奇、紅襪、聖路易紅雀、巴爾的摩金鶯以及亞特蘭大勇士，生涯繳出2成69打擊率，還有80轟、1279支安打。
2007年紅襪奪下世界冠軍，Julio Lugo是陣中成員之一，在當年世界大賽他繳出打擊率3成85的佳績。
Julio Lugo和亞洲也相當有緣，2007年拿下世界冠軍時，日本選手松坂大輔、岡島秀樹都在隊上，一起享受過冠軍香檳的滋味。
丹丹漢堡怎麼吃最划算？內行曝「專業點法」嗨翻：吃超爽
丹丹漢堡是南部特有的速食店，裡頭除了平時常見的漢堡、飲料之外，還賣麵線、米糕等在地小吃，深受台灣人喜愛，近日就有一名網友好奇問「大家覺得丹丹漢堡怎麼點最划算？」貼文一出立即引起熱烈討論，不少人秒推5號餐再加點其他品項：「5號＋熱狗＋炸雞，爽」、「5號餐＋一隻熱狗，超爽」。
該名網友前（15）天在PTT貼文，他以「大家覺得丹丹漢堡怎麼點最划算？」為題，表示他最喜歡喝丹丹漢堡的玉米濃湯，每次都是點5號餐，裡頭有漢堡、玉米濃湯、一杯飲料，這樣吃就非常幸福了，且還100元內有找，若和朋友去吃除了點1個套餐之外，還會再單點雞塊或地瓜薯條，飲料再換成濃湯，「這樣大家都可以吃的很飽，然後吃的東西也可以很多樣，價格又不會像其他速食店那麼貴」，也好奇發問：「有沒有人有其他推薦的點餐方式啊？」
貼文一出，網友紛紛留言，「9號餐飲料加2元加大」、「麵線啦」、「烤雞堡＋炸雞＋紅茶牛奶，讚讚」、「點套餐就輸了，要划算要單點」、「怎麼可以不加購米糕！紅茶牛奶要加大啊」、「要吃雞塊跟香酥米糕」。
不過，最多人還是喜歡「5號餐」再加點其他品項，「5號＋熱狗＋炸雞，爽」、「當然5號餐廢話」、「就是點5號餐」、「5號餐辣腿堡、濃湯、紅茶牛奶加大，加點波浪薯配米糕，單點炸雞塊，我都這樣吃」、「推5號」、「5號餐＋一隻熱狗，超爽」。（編輯：郭佩蓉）