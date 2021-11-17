今晚將變天！首波鋒面挾帶水氣　北部、東北部轉濕冷

今（17）晚將變天！中央氣象局表示，中部以北及東北部雲量增多，將為北部、東半部地區及中南部山區、金門、馬祖帶來局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲的天氣型態；今天中南部地區有局部霧或低雲影響能見度，氣象局在晨間針對台南市發布濃霧特報，提醒民眾能見度不足200公尺。
編輯中心／綜合報導
2021-11-17 06:39:32
氣象局指出，今日下半天起，由於大氣中層水氣增加，中部以北及東北部雲量也將逐漸增多，預測北部、東半部地區、中南部山區及馬祖降雨機率增加，其他地區為多雲的天氣；氣溫方面，北部和東北部較昨日略降，高溫約在24至28度，中南部白天可達29、30度，各地夜晚至清晨低溫約在19至22度，需注意中南部日夜溫差大，早出晚歸應注意氣溫的變化。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日華南中層雲東移，北部雲量逐漸增多、有零星飄雨的機率，山區較明顯；中南部晴時多雲；東半部有局部短暫降雨。晚起北部、東半部轉有局部雨。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明後天東北季風南下，冷空氣很弱，北台因雲多降雨而稍轉涼，其他地區氣溫變化很小；明日北、東及中部山區有局部雨，中部平地亦有零星降雨的機率，週五大台北及東半部仍有局部短暫雨；到了週末，東北季風減弱，天氣逐日回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶局部短暫雨。
吳德榮表示，另一波鋒面將在下週一通過，強冷空氣南下使氣溫驟降，北、東轉雨，天氣濕冷，預估強度將相當接近「大陸冷氣團」。（編輯：林莞茜）