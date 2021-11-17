職人專訪》工程師變創作職人樂當生活藝術家-李韋翰

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桃園市政府青年事務局為培育桃園在地青年職人，今年度起建立完善分級輔導制度，依照各階段職人需求投入不同資源進行協力。他的創作中，時常可見他的旅遊軌跡，「森林時見鹿、海藍時見鯨」，這樣浪漫的文字引發無限色彩想像，就是來自參與【桃園青年職人展翅計畫】中的菁英職人-李韋翰，創作畫面都來自他所到之處，充滿想像力與繽紛色彩的壓克力木畫是他目前創作與銷售的職人手作商品。
日常的木頭窗花框、家中的舊木材、隨手可見的石頭、甚至是使用過的二手皮帶，都是他可以揮灑創作的畫布;而木材片是他最常使用的素材，因每片木頭的紋路、年輪不僅獨一無二，更代表成長的記憶。而在創業的過程中，不斷改良產品及優化創作，為讓作品更具獨特性，他更喜歡加入「購買者自己的故事」在創作商品中，他曾繪制實體相片、或將客人想像畫面繪制出來等，形成令人驚喜與創造美好記憶的客制化商品。
目前以市集展售為主的李韋翰表示，身為桃園全職青年職人是很幸福的事！從2019年轉為全職創作職人，剛開始收入不穩會沒有安全感，到現在培養出自己的粉絲群眾。陸續參與桃園市政府青年局推出的【桃園青年職人展翅計畫】，感受到將職人分層輔導是扶持文創/手創工作者很棒的方式;因為自己目前是全職創作者需要更多宣傳及舞台，剛好青年局可以給予舞台表現並協助行銷宣傳。另外，也透過這一個計畫所建立的青年職人交流平台，讓創業者、全職創作者、新手創作者互相交流、一步步提升，協助彼此更了解未來的方向。目前也正規畫新創作的展覽及課程，希望將藝術帶入日常，親近大眾，希望自己的作品可以觸及人心。
桃園市政府青年事務局表示，「展翅計畫除了給予青年職人課程資源外，同時提供完整的培力、交流、媒合、行銷宣傳及創業輔導機制，期待青年局可以成為本市青年文創資源整合平台，打造「桃園青年職人」品牌。」將於111年持續招募，歡迎有興趣的在地職人，把握展現才華及自我提升的機會，詳細資訊請密切關注「興光堡壘」官網（網址：https://tyclifeplus.tycg.gov.tw/）或「桃園市政府青年事務局」官網（網址：https://youth.tycg.gov.tw/）。