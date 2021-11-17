我是廣告 請繼續往下閱讀
睡眠呼吸中止症屬於一種睡眠障礙，睡眠中因不能呼吸導致睡眠中斷，醒後會回復正常呼吸。不過由於夜間睡眠中斷的時間非常短暫，由數秒到超過一分鐘都有可能，患者大多不自覺夜間有醒過來，由於睡眠斷斷續續，導致白天精神不濟、無法專心及焦慮煩躁，進而影響工作及日常生活品質。
同時也易發生「睡眠中斷」及「低血氧」，血管內皮細胞容易受損，故發生心血管疾病的機率較一般人高，包括：心肌梗塞、心律不整、動脈粥狀硬化、高血壓、腦中風等。
睡眠呼吸中止症多以氣虛 兼夾痰、熱、瘀
此類患者為何呼吸道會窄縮？賴睿昕分享是因為呼吸道附近的肌肉較為鬆弛，或軟組織過餘肥厚，大多患者體質以「虛」為根本，兼夾「痰」、「熱」、「瘀」等證型，視病患虛損臟腑來治療，如「肺氣虛」常用「生脈飲」、「脾氣虛」常用「補中益氣湯」或「腎氣虛」常用「濟生腎氣丸」等，再加上「化痰」、「清熱」、「化瘀」的藥物。証型與臨床看到的疲倦及肥盛體態相符，這種狀況會隨著「型體肥盛」、「年紀增長」而逐漸嚴重。
美顏針改善肌肉張力不足 減輕「雙下巴」
賴睿昕分享個案，55歲陳太太，停經後雙下巴越來越明顯，疲憊的臉龐及浮腫的眼袋令人印象深刻，雖然每天睡眠超過8小時，白天仍疲倦嗜睡，枕邊人常抱怨她的打鼾聲越來越大聲。來中醫就診，診斷為「腎氣虛兼痰濕」證型，處方腎氣丸、薏苡仁、陳皮等藥物及一周一次美顏針治療，主要加強下巴的二腹肌、內翼肌及下顎骨附近肌肉的張力，持續治療一個療程（10次針灸），下巴肌肉張力進步，雙下巴減輕，睡眠品質及夜尿皆有改善，浮腫的眼袋也因美顏針治療改善一半以上。
賴睿昕說明，美顏針是經由「微細針灸」刺激臉部的經絡、經筋、皮部，並結合肌肉、淺筋膜針刺調節，透過改善氣血循環，使臉部明亮有神，並可改善皮膚老化造成的下垂和細紋，可促進膠原蛋白的增生、回復皮膚彈性。
減輕如雷鼾聲 喝中藥茶飲能預防
1.「茯苓薏仁陳皮飲」
材料：茯苓3錢、薏苡仁3錢、陳皮1.5錢。
做法：1000c.c.的水加入以上藥材，大火煮沸後，轉小火煮10分鐘，放涼後白天飲用。
功用：適合「痰濕型」打鼾，痰濕是體內的廢物，當這些廢物無法順利被代謝，堵住身體內氣血通道，人就會肥胖。這類患者常覺得頭昏身重，有時咽喉痰多。茯苓、薏苡仁、陳皮皆有利水濕去痰作用，茯苓尚有安神作用，有助睡眠品質。
2.「黃耆丹參桔梗飲」
材料：黃耆3錢、丹參2錢、桔梗1.5錢。
做法：1000c.c.的水加入以上藥材，大火煮沸後，轉小火煮10分鐘，放涼後白天飲用。
功用：適合「氣虛血瘀型」打鼾，病患氣虛則血就無法順利運行，臉色較暗沉，常胸悶健忘手腳麻木。黃耆補氣升陽，利水消腫，丹參除了活血，也有補血安神的效果，桔梗可使咽喉通暢。
除了以上茶飲平常飲用減輕症狀外，有睡眠呼吸中止症的病患日常生活有三項注意事項：1.維持理想體重。2.避免仰臥，盡量養成側睡習慣。3.避免使用安眠藥、肌肉鬆弛劑、抗焦慮藥或酒精助眠，以免舌咽肌肉鬆弛而加重症狀。
資料來源：健康醫療網 中醫微細針灸減輕雙下巴 改善睡眠呼吸中止症
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊