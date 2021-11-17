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一次找出致病基因 搶肺癌黃金治療期
新光醫院16日舉辦「罕見肺癌展覽」開幕記者會，高尚志醫療副院長指出，今日肺癌已進入精準醫療世代，但非小細胞肺癌有許多種，除了約佔半數的EGFR以外，還有ALK、BRAF、ROS1、MET等基因突變型別，想要精準出擊，就必須先鎖定致病基因。傳統檢測會先確認是否為EGFR類型肺癌，若否，再選擇下一類型一一檢測，就可能錯過黃金治療期，進行NGS可一次性找出致病基因，搶時間救命。
罕見肺癌也有對應標靶藥 高風險群建議每年進行LDCT
葉育雯醫師說明，肺癌當中最常見的是肺腺癌，其他小細胞癌、大細胞癌都屬於擴散快、治癒率較低的類別。肺腺癌目前針對不同基因類型有多元標靶藥物可治療，通常會先以健保給付的PCR檢測是否為EGFR類型，若並非EGFR再以NGS檢測，或是在第一線治療成效不彰時，用以找出是否腫瘤型態轉變，調整治療方針。NGS可一次全面檢測，幫助對症下藥，即便是罕見肺癌，也有相對應的標靶藥物。葉育雯醫師提到，因為NGS目前為自費項目，依據檢測規模，花費約為5至16萬，但若有相關醫療保險，可用於支付。
確診罕見肺癌的患者，葉育雯醫師鼓勵別灰心，隨著醫療科技發展，也會有越來越多的標靶藥物可用。高尚志副院長也提醒，有癌症家族史、吸菸習慣者、肺部疾病者，建議每年都要進行一次低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，以利在早期發現肺癌。
資料來源：健康醫療網 一次揪出肺癌基因型 這個檢驗掌握治療關鍵
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