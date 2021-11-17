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一次揪出肺癌基因型　這個檢驗掌握治療關鍵

一次揪出肺癌基因型　這個檢驗掌握治療關鍵
一次揪出肺癌基因型　這個檢驗掌握治療關鍵

健康醫療網

2021-11-17 11:01:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】肺癌霸佔十大癌症死亡之首，隨著醫療進入精準世代，針對不同基因突變用以不同標靶藥物治療已是趨勢。肺癌中最常見的肺腺癌，便可藉由基因檢測找出基因標的用藥，以往一次僅能檢測一種類型，現在已有次世代基因定序（Next Generation Sequencing, NGS）與多元標靶藥物，可幫助醫師及患者快速鎖定致病根源，帶給患者希望。

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一名六旬婦人5年前確診肺腺癌，因化療副作用太大而不願繼續治療，後來發現腫瘤轉移至腦部，使用第一代標靶藥物，2年後卻開始產生抗藥性，後來藉由次世代基因定序檢測發現，她屬於ALK抗藥性型，改用第二代標靶藥物，病情獲得控制也大幅改善生活品質，至今5年仍相當穩定。新光醫院胸腔內科主治醫師葉育雯表示，肺腺癌當中有55%為EGFR類型、22%為未知類型，其他則是每項1-2%的罕見肺癌，但現有多元的標靶藥物，可以讓不同型別的肺癌患者都有望受惠使用。

一次找出致病基因　搶肺癌黃金治療期

新光醫院16日舉辦「罕見肺癌展覽」開幕記者會，高尚志醫療副院長指出，今日肺癌已進入精準醫療世代，但非小細胞肺癌有許多種，除了約佔半數的EGFR以外，還有ALK、BRAF、ROS1、MET等基因突變型別，想要精準出擊，就必須先鎖定致病基因。傳統檢測會先確認是否為EGFR類型肺癌，若否，再選擇下一類型一一檢測，就可能錯過黃金治療期，進行NGS可一次性找出致病基因，搶時間救命。

罕見肺癌也有對應標靶藥　高風險群建議每年進行LDCT

葉育雯醫師說明，肺癌當中最常見的是肺腺癌，其他小細胞癌、大細胞癌都屬於擴散快、治癒率較低的類別。肺腺癌目前針對不同基因類型有多元標靶藥物可治療，通常會先以健保給付的PCR檢測是否為EGFR類型，若並非EGFR再以NGS檢測，或是在第一線治療成效不彰時，用以找出是否腫瘤型態轉變，調整治療方針。NGS可一次全面檢測，幫助對症下藥，即便是罕見肺癌，也有相對應的標靶藥物。葉育雯醫師提到，因為NGS目前為自費項目，依據檢測規模，花費約為5至16萬，但若有相關醫療保險，可用於支付。

確診罕見肺癌的患者，葉育雯醫師鼓勵別灰心，隨著醫療科技發展，也會有越來越多的標靶藥物可用。高尚志副院長也提醒，有癌症家族史、吸菸習慣者、肺部疾病者，建議每年都要進行一次低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，以利在早期發現肺癌。



資料來源：健康醫療網 一次揪出肺癌基因型　這個檢驗掌握治療關鍵

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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