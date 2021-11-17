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台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健說明，氣喘是慢性氣管發炎導致呼吸氣流受阻。氣管發炎猶如一把火在燒，使用緩解用吸入劑就像滅火器，僅能在急性發作時短暫緩解，無法根本治療氣管發炎，甚至容易過度依賴用量越來越大。與其滅火不如防火，建議應使用能預防發炎的『吸入型類固醇』，從根本治療如同在氣管建立一道防火牆，維持日常保養才能真正達到氣喘控制，降低急診住院及死亡風險。」2021年「全球氣喘治療指引（GINA）」指出，每年使用3支以上的緩解用吸入劑（急救），與較高的氣喘反覆急性發作、氣喘急診住院與死亡風險相關。
全台氣喘住院率已降5成 產官學醫聯手持續合作
為降低台灣氣喘急診住院率、優化氣喘醫療給付改善方案與政策、提升全民氣喘疾病識能，衛福部中央健保署、台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國診所協會全國聯合會與臺灣阿斯特捷利康合作，於11/16簽署為期2年「健康肺氣喘神盾計劃」合作備忘錄，由政策端整合產官學醫資源，共創優質氣喘共照生態鏈。
該計劃最早於2017年由台灣胸腔暨重症加護醫學會、臺灣阿斯特捷利康共同推動的「台灣健康肺計劃」為起點，成立780家健康肺氣喘認證照護機構；2020年更進一步在健保署的指導下，結合中華民國診所協會全國聯合會啟動「健康肺氣喘卓越計劃」，成功邀集全台410家基層診所響應，根據健保署資料統計，至今加入計劃的診所氣喘照護收案已達5成，也促成全台基層診所氣喘住院急診率下降近5成。
中華民國診所協會全國聯合會塗勝雄理事長指出，「強化基層診所氣喘照護量能、推動執行醫院與診所雙向轉診，落實病患衛教、提升氣喘照護品質。自去年加入『健康肺氣喘卓越計劃』以來，透過基層診所端的努力，緩解用吸入劑的使用率已減少5成。」臺灣阿斯特捷利康總裁陳康偉表示：「透過健康肺氣喘神盾計劃，將持續挹注資源，支持氣喘正確用藥衛教，盡一份心力。」
資料來源：健康醫療網 氣喘患者過度依賴緩解吸入劑 竟急性發作送醫不治
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