台灣青年指揮家郭方如 入選義大利國際指揮賽35強

新竹縣立交響樂團以及青少年管弦樂團總監郭芳如，是台灣在地傑出的青年指揮家，年僅31歲的她入選獲選第三屆義大利布雷西亞國際現代音樂指揮大賽35強，地方人士獲悉後，都與有榮焉。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-17 11:32:16
此次義大利布雷西雅國際指揮大賽由義大利著名室內樂團Dedalo所舉辦，現今為第三屆，已吸引國際間不少指揮家報名。此比賽專門注重於現代音樂的詮釋以及指揮，為近年來義大利相當受矚目的新興指揮比賽之一！獲獎者不僅可以受邀至羅馬尼亞，波蘭以及捷克指揮,還可以獲得機會於義大利繼續深造以及研習指揮技巧，許多初試啼聲的年輕指揮家都以此比賽作為邁向職業生涯的跳板。
這項比賽吸引全世界上百名新秀指揮報名，但僅有35位指揮入選，競爭相當激烈。郭芳如為新竹縣在地成長的青年指揮家，現師事國家交響樂團副指揮張尹芳教授指導亦受好友法國國立法蘭西島交響樂團助理指揮廖元宏提點。她曾經帶領竹北高中竹、新竹高工管樂團進入全國音樂比賽並獲獎。另外她也結合在地資源，在竹東舉辦並籌劃了許多音樂會，多次邀請國際音樂家來台，可謂集表演行政以及教育的多才青年音樂家。 她也在今年暑假入圍第三屆羅馬尼亞BMI國際指揮大賽前22強。在此期許她能更上一層樓，為台灣在國際古典樂壇再下一城。
郭方如說，她非音樂科班出身，認為對於音樂就是要保有初心，就是那個對音樂的熱忱跟喜好，所以她在地方上推廣音樂，都是帶著給初學者新鮮感、熱情，朝這個方向著手，讓更多人感受到音樂之美。