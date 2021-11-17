竹縣關西國中棒球隊創佳績 睽違4年再次勇奪中信盃冠軍
新竹縣關西國中棒球隊是球場常勝軍，本月9日至11日遠赴屏東參加「2021年第八屆中信盃全國棒球錦標賽-青少棒組」，經過三天的激戰，最終以四連勝傲人的佳績奪下冠軍，這也是關西國中時隔四年後再次勇奪「中信盃」青少棒組冠軍。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-17 11:43:08
新竹縣長楊文科說，恭喜關西國中睽違四年後又奪得中信盃冠軍獎座，繼今年「2021年第八屆立德盃全國青少棒錦標賽」拿下冠軍、「謝國城盃全國青少棒錦標賽」獲季軍及「美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽」取得亞軍，這次又抱回一座冠軍獎盃回來，各項賽事也獲佳績，值得讚賞，也特別感謝基層教練們對選手用心的指導與栽培，讓孩子們站在全國的賽場上都不畏艱難，為本縣爭取佳績。
關西國中校長謝鳳香也特別到球場為孩子加油打氣，讓選手們吃了顆定心丸，努力奮戰！最終以四連勝的佳績奪下此次比賽的冠軍獎盃！而教練王勝榮說，這批上場的九年級球員歷經多年大賽洗禮，心理素質較同年齡球員成熟，且近期比賽狀態不錯，其中曾參與U12國際大賽的葉弘仁同學也扮演領導者角色，帶領球隊穩定軍心，是能奪得「中信盃」冠軍的關鍵人物。
此外，關西國中個人獎項也拿下：打點王－范茗舜同學、投手獎─范定榆同學及長打王─范茗舜同學，而今年可說是收穫滿滿，相信選手們除了球技有大大進步外，也讓他們增進了不少比賽經驗。