Ella辣秀絲襪誘惑　曬大長腿躺地嬌嗔

魚丁糸（蘇打綠）首張全新專輯《池堂怪談》中的歌曲《我就是個樸實無華的Bass手》，是團員5位男生獻給Bass手馨儀的歌曲，其中一句亮點「我就是個樸實無華的Bass手」，即是來自馨儀的口頭禪，而MV則是特別找來Ella演出。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-17 12:45:00
由於在拍攝歌曲《我就是個樸實無華的Bass手》MV時，馨儀剛好有孕在身，所以特別邀來Ella陳嘉樺出演。當初一聽到是幫魚丁糸拍MV，Ella沒多問內容立刻點頭答應無酬接演，可是卻在拍第一個鏡頭就開始感到有點後悔，因為一開拍她就要整個人躺在地上，表現漫步在太空的感覺，一直騰空造成脖子很痠不打緊，還要兼顧對嘴，讓向來超狂演技沒在怕的Ella，都忍不住說：「真的有一點點困難。」此外，Ella在MV中則是穿上亮片短洋裝、透膚黑絲襪，露出大長腿，辣秀絲襪誘惑，手拿愛心造型的Bass，看起來性感又霸氣。
青峰、馨儀、小威組成MV探班特派員，帶著「樸實無華」的蔬菜箱到拍攝現場探班突襲Ella，Ella一看到有人來探班，先是驚喜尖叫，隨即大展幽默要他們不要來搶風采，急忙要送客。而當她看到送來的蔬菜箱時，哭笑不得的表示疫情期間已經煮到有點厭世。
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