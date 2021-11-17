竹縣議員陳凱榮質詢 督促縣政建設並關心警員保險問題
新竹縣議員陳凱榮今(17)日在議會定期會質詢關心縣政建設，他肯定縣長楊文科帶領縣府團隊拚施政，陸續獲得各項縣市競爭調查的佳績，期許縣府持續以「沒辦法要想辦法，想辦法就一定有辦法」的積極態度服務縣民。楊文科感謝議員肯定，將持續要求團隊「好還要更好，做得不夠的，要繼續努力！」
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-17 14:09:26
陳凱榮質詢表示，日前竹北市三民派出所有警員執勤時處理突發狀況，在搶救民眾時奮不顧身，造成手臂受傷。他認為警員日常值勤皆有危險性，意外保險的投保和申請必須完善，在使用勤務警車上，也可能遇上車禍狀況，車體險也應給予保障，別讓警員自掏腰包，才能讓人民保母維護治安無後顧之憂。
竹縣警察局長吳敬田表示，除了原本內政部的保險外，新竹縣在警友會的協助下，替警員加保，增加同仁保障。在勤務車輛車體險部分，將在明年向縣府爭取經費編列，增加120萬元來保障同仁執勤安全。在同仁申請保險的部分，車體會由後勤科協助同仁，意外險則會由人事室專人幫忙。
陳凱榮也關心其他縣政建設事項，他肯定豆子埔溪整治有成，讓居民很有感，不過也督促工務處，在不同區段的整治上，也要盡量做到徹底，別讓縣府施政美意打折扣。另外陳凱榮也談到AI智慧園區共融式公園，他督促縣府要做好管理維護，讓民眾無時無刻能舒適地來這裡休憩遊玩，也建議公園設置雨水回收自動澆灌系統，維護好植栽樹木。產發處長陳偉志指出，已規劃於明年設置自動澆灌系統。
另外，針對高鐵消防分隊工程進度、竹北消防分隊門前號誌管控改善、竹北中正東路天后宮路口人行號誌、校園防疫措施明確落實等問題，陳凱榮也分別督促各局處加緊腳步推行或改善。