防疫旅館哄抬價格就扣補助　觀光局：月底前修改要點

隨著聖誕節、春節、年末等連假將至，我國防疫旅館量能吃緊，近期也有民眾反映，有旅宿業著趁著僧多粥少的返國旺季哄抬價格。對此，交通部觀光局旅宿組副組長陳嘉穎今（17）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，防疫旅館業者價格控管會請地方政府督導，而中央會在月底前修改補助要點，若任意哄抬價格，將取消補助。
記者黃仁杰／台北報導
2021-11-17 15:07:55｜2021-11-17 15:08:06
交通部長王國材昨（16）日於立法院備詢前表示，防疫旅館若調漲超過20%，就會被視為哄抬價格，原先中央給予業者的每天每房1000元補助也會停止，並請觀光局強化督導。
現行規範為，若為國人或具永久居留權者，於隔離期間入住防疫旅館，政府便補貼業者每天每房1000元，規劃補助至明（2022）年6月底。
觀光局旅宿組副組長陳嘉穎受訪說明，防疫旅館是依據指揮中心公告的指引所設置，地方政府就會有相關約束機制、管理規約，針對價格的哄抬問題，也會請地方政府多加注意。
陳嘉穎表示，觀光局會在月底前修改補助要點並上路，並由由縣市政府持續督導，如果消費者有相關疑慮或是爭議需要協助，也可透過行政院消費者保護會申訴求助。
防疫旅宿平台已公布，12月14日至明年1月31日防疫旅館已要客滿，但王國財表示，近期7+7政策上路後會釋出一批空房，另外也把從12月14日到1月31日的防疫旅館住房補貼，從一房1000元提升為1500元，讓防疫旅社更有意願調整供需。