中二補選林靜儀讓3千票？蔡其昌：賭盤反映隱性民調

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蔡其昌說，自己在台中海線參選快20年，由於地方生態特殊，一般選民很少大聲表達投票意向，但是「在地鄉親對派系有著深惡痛絕感，隨著時代演變，年輕人的不滿意表現得越發明顯。」他透露長期下來，顏家也查覺到此現象。
蔡其昌舉里長為例，早年選舉，派系透過里長系統點將操兵，傳聞罷免投票當天，顏清標親自打電話給里長，他坦言：「在地方服務夠久，擁有這種實力很正常。」但時代改變，里長不再是外界資訊的主要傳達者，「選舉靠里長的時代已經過去，里長若做得太過份，里民還會反彈、禍延自己選舉，這次幾個積極挺顏家的里長，里內票數開得不理想，就是最好的說明。」他說在基層，不同政黨照樣能合作選民服務，「久而久之里長就算不支持你，選舉時也不會罵你」。
10月23日的中二選區立委罷免投票，總投票人數294,976人，最終結果同意票77,899票，不同意票73,433票。蔡其昌說，這些年的投票結果，中二不再是鐵板一塊，看得到選民想要改變的意志，只要人選夠優秀、夠努力，綠營在中二可以拿到40%基本選票，但是「剩下的每一趴都很困難」。
此刻賭盤開出林靜儀讓顏寬恒3000票，某種程度反映出隱性民調看好林靜儀，讓民進黨更有衝勁。蔡其昌認為，林靜儀在台中行醫多年、接生過7千新生兒，相較顏家暴富的財產爭議，「生產對抗脫產」的話題張力已然成形。