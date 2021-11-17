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傅崐萁擬回黨　徐巧芯：以同舟為名開巧門

▲對於傅崐萁回黨一事，國民黨議員徐巧芯說，若按照正常的考紀程序走，沒人會有意見，也沒人能有意見。（圖／資料照片）
▲對於傅崐萁回黨一事，國民黨議員徐巧芯說，若按照正常的考紀程序走，沒人會有意見，也沒人能有意見。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-11-17 15:21:39｜2021-11-17 15:49:45

國民黨中常會今（17）日下午將通過同舟計畫，放寬遭撤銷黨籍者回黨的限制，遭質疑是為前花蓮縣長傅崐萁開路。台北市議員徐巧芯表示，「同舟共濟」是好事，但更重要的是跟誰同舟、為什麼同舟，以及上船的辦法是否合理公義。

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徐巧芯說，去年2月，他與國民黨前秘書長金溥聰和一群青年夥伴開了一場記者會，反對當時程序正當性有問題的傅崐萁回復黨籍案，後來不管是為了國民黨的形象，還是考量到程序不周延，總之國民黨並未處理該案。雖然當下引起不少爭議，但隨著後來傅崐萁入獄，回想起來，也算是為國民黨擋下了一顆炸彈。

徐說，如今這件事是否死灰復燃，以另一種形式出現？令人憂心。她贊成國民黨能有「同舟計劃」，歡迎更多失聯黨員、新血能夠回到或加入國民黨，黨部的想法是好的。但這項計劃應該只能適用於自行退黨或失聯的黨員，不包含被開除者，否則考紀會將形同虛設。當然，傅崐萁2009年就被開除，如今已12年，不管有沒有「同舟計畫」的年限減半，都可以申請恢復黨籍 ，未來被開除者需不需要通過「考紀會」審查？才是本案重點。

徐強調，她的看法與2020年記者會時並無二致。其實按照正常的考紀程序走，沒人會有意見，也沒人能有意見。不過若以「同舟」為名，開了一個巧門，那不僅是因人設事，更有可能以後人人走上這條路——先違紀參選被開除，再回頭說要跟國民黨同舟共濟。因此維護考紀制度很重要，規定該怎麼做，就怎麼做，此事茲事體大，不可不慎。

徐巧芯說，今天會出來說這些，是因為2020年時曾針對此案表達意見，如果如今類似的事情即將發生，她若不發一語，不僅對前主席江啟臣很不公平，她也成為雙標幫的一份子，所以必須站出來肯定江啟臣當時的堅持與決心。當然她也明白，身為國民黨的一份子，眼下更重要的是公投，四個都同意，繼續堅持下去。

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